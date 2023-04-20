Đời sống kín tiếng của mẹ ruột diva Thanh Lam: Từng là Giai nhân tài sắc tại trường nhạc, tuổi xế chiều sống trong tình yêu thương của con cháu

Mẹ ruột của diva Thanh Lam là NSƯT Thanh Hương, bà được sinh ra trong một gia đình khá giả. Bà nhận được sự bao bọc, che chở và chiều chuộng hết mực từ người thân. Có thể nói, tuổi thơ của Thanh Hương tràn đầy tình yêu và niềm hạnh phúc.

Dù được nhiều người theo đuổi nhưng nữ nghệ sĩ đàn tranh chỉ đem lòng yêu chàng nhạc sĩ Quảng Nam - Thuận Yến. Chính sự chân chất, thật thà cùng tài hoa vượt trội của nghệ sĩ Thuận Yến đã làm rung động trái tim người đẹp. Họ bên nhau, là tình đầu cũng là tình trăm năm của nhau. Mối ‘lương duyên trời định’ ấy khiến bao thế hệ mai sau ngưỡng mộ.

Thời niên thiếu, NSƯT Thanh Hương được gia đình cho theo học Nhạc viện Hà Nội. Tại đây, bà nổi tiếng là cô sinh viên có vẻ đẹp rung động lòng người. Đôi mày lá liễu, nét thanh tú sáng bừng trên gương mặt. Cô được mệnh danh là ‘Hoa khôi Nhạc viện’ năm đó.

Dù được nhiều người theo đuổi nhưng nữ nghệ sĩ đàn tranh chỉ đem lòng yêu chàng nhạc sĩ Quảng Nam - Thuận Yến - Ảnh: Internet

Khi ở tuổi xế chiều, NSƯT Thanh Hương luôn tìm niềm vui trong cuộc sống từ những điều giản dị nhất. Bà luôn giữ tinh thần lạc quan và nhận mọi thứ một cách nhẹ nhàng. Chính vì lẽ đó, 'nữ nghệ sĩ đàn tranh' vẫn phúc hậu, trẻ trung so với độ tuổi ngoài 80.

Khi ở tuổi xế chiều, NSƯT Thanh Hương luôn giữ tinh thần lạc quan - Ảnh: Internet

NSƯT Thanh Hương luôn tìm niềm vui trong cuộc sống từ những điều giản dị nhất - Ảnh: Internet

NSƯT Thanh Hương và con gái diva nhạc Việt Thanh Lam

NSƯT Thanh Hương luôn dành niềm tự hào về cô con gái Thanh Lam, bà chia sẻ: 'Cùng là NSƯT, mà tôi thấy tôi lao động sáng tạo giỏi lắm cũng chỉ được 1/5 của Thanh Lam là cùng. Trông nó lãng đãng thế thôi nhưng thật sự tôi thấy nữ nghệ sĩ hiếm ai lao động cật lực được như nó, bền bỉ như nó. Thật cái đứa, làm gì cũng hết mình'.

NSƯT Thanh Hương là mẹ ruột của diva Thanh Lam - Ảnh: Internet

Diva Thanh Lam được xem là niềm tự hào của NSƯT Thanh Hương - Ảnh: Internet

Trong một bài phỏng vấn cách đây ít năm, bà cũng nói về chuyện tình cảm của con gái. NSƯT Thanh Hương trải lòng: 'Tôi chẳng bao giờ mắng con vì chuyện ấy cả. Tình yêu mà, nó phức tạp lắm, mấy ai được trọn vẹn đâu, chẳng ai nói khôn nói dại gì được cả. Thanh Lam, nó đã khôn ngoan trong nghệ thuật, hà cớ gì không đủ nhạy cảm trong tình yêu, chẳng qua đôi khi cái số nó thế, 'bắt phong trần phải phong trần', thì phải chịu thôi chứ sao! Thôi con mình thì mình thương, mình hiểu nó, và cũng hiểu, cha mẹ sinh con trời sinh tính, mỗi thời một quan niệm khác'.

NSƯT Thanh Hương luôn tôn trọng chuyện cá nhân của diva Thanh Lam - Ảnh: Internet

Hiện tại, NSƯT Thanh Hương luôn cảm thấy trẻ trung vui vẻ vì bà nhận được tình yêu thương từ con cháu. Bà tận hưởng cuộc sống thảnh thơi ở tuổi già. Đồng thời, bà cũng luôn tôn trọng những sở thích hay chuyện cá nhân của mỗi thành viên trong gia đình.