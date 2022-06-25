Diva Thanh Lam hát lại 'siêu phẩm' của Trúc Nhân, CĐM mỉa mai: 'Phá nát bài hit của người ta'

Giải trí 25/06/2022 12:18

Đa số bên dưới clip Diva Thanh Lam cover bản hit là những lời chỉ trính, phản ứng gay gắt của cộng đồng mạng.

Mới đây, trên mạng xã hội đang lan truyền rầm rộ một đoạn clip Diva Thanh Lam cover bản hit "Có không giữ mất đừng tìm" khiến netizen xôn xao. Là một Diva đình đám trong làng nhạc Việt, nhưng khi cover ca khúc lọt top trending này, Thanh Lam lại nhận được không ít ý kiến trái chiều khi cho rằng cô không hợp với bài hát cũng như cách xử lí có phần thái quá.

Diva Thanh Lam hát lại 'siêu phẩm' của Trúc Nhân, CĐM mỉa mai: 'Phá nát bài hit của người ta' - Ảnh 1
Ca sĩ Thanh Lam cover hit Có không giữ mất đừng tìm- Ảnh: chụp màn hình 

Diva Thanh Lam hát lại 'siêu phẩm' của Trúc Nhân, CĐM mỉa mai: 'Phá nát bài hit của người ta' - Ảnh 2

Diva Thanh Lam hát lại 'siêu phẩm' của Trúc Nhân, CĐM mỉa mai: 'Phá nát bài hit của người ta' - Ảnh 3

Diva Thanh Lam hát lại 'siêu phẩm' của Trúc Nhân, CĐM mỉa mai: 'Phá nát bài hit của người ta' - Ảnh 4
Bình luận bên dưới clip của cộng đồng mạng - Ảnh: chụp màn hình

Đa số cư dân mạng cho rằng, từ phong cách trình diễn đến lối hát phô diễn kỹ thuật của Diva Thanh Lam không hề phù hợp với tinh thần vui tươi, dí dỏm mà Trúc Nhân đã từng mang tới trong bài hát này. Thậm chí, một số ý kiến còn nhận định, nghe xong chỉ muốn nổi giận... với cả người làm bản phối cùng ca sĩ luôn.

Diva Thanh Lam hát lại 'siêu phẩm' của Trúc Nhân, CĐM mỉa mai: 'Phá nát bài hit của người ta' - Ảnh 5
Ca sĩ Trúc Nhân (MV Có không giữ mất đừng tìm) - Ảnh: chụp màn hình

Theo VnEpress, Thanh Lam nói: "Tôi quan niệm nghệ sĩ ở mỗi lứa tuổi có cách cảm nhận, tìm được cái hay riêng của ca khúc. Phiên bản tôi thể hiện mang sự mới mẻ, sẽ có người thích hoặc không. Tuy nhiên, với sự hiểu biết về âm nhạc, kinh nghiệm sân khấu của mình, tôi chắc chắn sẽ khiến ca khúc sâu sắc hơn, còn hay hơn thì không chắc".

Ban đầu, Thanh Lam đề nghị song ca Trúc Nhân hoặc Da LAB - nhóm nhạc yêu thích của chồng cô. Tuy nhiên, giám đốc âm nhạc Dương Cầm chọn Bùi Công Nam là khách mời bởi ở anh có nét tinh quái tương đồng diva. Hai người sẽ hát hit của nhau trong chương trình. Dương Cầm nói nhiều ca khúc của Bùi Công Nam không phải gu của Thanh Lam, êkíp mất nhiều thời gian thuyết phục nữ ca sĩ nhận thử thách.

Nhận xét về diva Thanh Lam, Nhạc sĩ Nguyễn Ánh đã từng nói trên báo Pháp luật TP.HCM: "Nghe Thanh Lam hát bài 'Cô đơn của tôi', tôi buồn lắm! Nó không ra cái cô đơn, thua một ca sỹ nghiệp dư hát vì hát không có hồn dù giọng đẹp thiệt! Thanh Lam hát những bài sâu lắng nhiều khi đóng kịch nhiều hơn là hát".

Hiện, sự việc vẫn đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

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