Diễn viên Việt Anh từng sống sang chảnh thế nào trước khi gặp khó khăn vì dịch Covid-19?

Việt Anh tiết lộ bản thân đang gặp rất nhiều khó khăn trong tình hình dịch bệnh khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng.

Việt Anh là một trong những cái tên đình đám của làng phim Việt, anh xuất hiện trong hàng loạt phim truyền hình ăn khách. Sở hữu ngoại hình điển trai, nam tính, cùng nét diễn tự nhiên, duyên dáng và đa dạng, Việt Anh rất được khán giả yêu mến và được các đạo diễn ưu ái lựa chọn. Gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp diễn xuất, Việt Anh cũng thuộc hàng đại gia của showbiz Việt. Anh đắt show đóng phim, làm đại diện hình ảnh dự sự kiện. Theo Vietnamnet, thời điểm năm 2017, cát-xê dự sự kiện của Việt Anh dao động từ khoảng 40 - 60 triệu, giá đóng TVC quảng cáo có thể từ 5000 - 10.000 USD, giá đăng quảng cáo trên trang cá nhân dao động từ 20-40 triệu.

Việt Anh là diễn viên nổi tiếng quen mặt với khán giả truyền hình - Ảnh: FBNV Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, cuộc sống của nam nghệ sĩ đã gặp không ít khó khăn. Cụ thể, khán giả đã không khỏi ngỡ ngàng khi nam diễn viên của “Người phán xử” cho biết tình trạng kinh tế của bản thân đang xuống dốc vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Theo đó, anh có hai nguồn thu tương đối ổn định là một căn nhà mặt đất và một căn chung cư. Tuy nhiên, vì dịch, cả hai căn nhà đều bị khách trả lại, chưa có ai thuê. Riêng căn chung cư, Việt Anh đang trả góp ngân hàng, hiện còn 2 tỷ. Mỗi tháng, anh phải trả 30 triệu cả gốc lẫn lãi. Cộng với tiền sinh hoạt phí của Việt Anh rơi vào khoảng 50 triệu/tháng nên nam diễn viên khá khó khăn.

"Trước đây tôi có hai nguồn thu rất ổn định là một nhà chung cư và một nhà mặt đất. Thế nhưng, vì dịch Covid nên họ trả lại hết rồi. Cả hai nhà đang cho thuê khách đều trả. Bây giờ tôi đang đi tìm cách để cho thuê lại hai căn nhà đó để đảm bảo nguồn ổn định" – Việt Anh chia sẻ trong một clip. Sở hữu nhiều nguồn thu ổn định nhưng hiện tại nam diễn viên đang gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh - Ảnh: FBNV Thông tin này khiến không ít người ngỡ ngàng, bởi trước đây Việt Anh luôn được xem là ngôi sao đình đám với cuộc sống dư giả sung túc khi thường xuyên xuất hiện với hình ảnh sang chảnh cùng đồ hiệu, xe sang. Anh từng mạnh tay chi 300 triệu đồng để sở hữu một chiếc đồng hồ có một không hai tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Việt Anh không ngại móc hầu bao chi tiền tậu nhiều mẫu kính, đôi giày, bộ vest đắt tiền. Sở hữu gia sản kếch xù và nhiều đồ hiệu - Ảnh: FBNV Mẫu kính Việt Anh sử dụng có giá dao động từ 20- 40 triệu đồng. Nam diễn viên còn đi những đôi giày giá khoảng 22 triệu đồng. Ảnh minh họa: Internet Đồng thời, nam diễn viên cũng sở hữu một chiếc Range Rover màu xanh ngọc trị giá khoảng 5 tỷ đồng. Tháng 10/2017, Việt Anh tậu xe sang Bentley màu trắng có giá hơn 10 tỷ sau thời điểm phim "Người phán xử" có anh đóng chính gây sốt. Nam diễn viên sở hữu nhiều xế hộp đắt đỏ, trong đó có chiếc Bentley sang chảnh - Ảnh: Internet Ngoài ra, Việt Anh còn sở hữu nhiều bất động sản và từng chi 400 triệu để chỉnh sửa gương mặt tại Hàn Quốc - Ảnh: FBNV Chia sẻ với báo Dân Trí, Việt Anh cho biết, do dịch, nhu cầu quảng cáo, PR truyền thông của các doanh nghiệp trong 2 năm gần đây bị cắt giảm đến 60%. Thế cho nên, anh cũng bị sụt giảm về các hợp đồng quảng cáo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-vien-viet-anh-tung-song-sang-chanh-the-nao-truoc-khi-gap-kho-khan-vi-dich-covid-19-410554.html