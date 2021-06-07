Diễn viên Thanh Bình dính phốt 'lật mặt' lẹ như bánh tráng vì 'hai lòng' khi nói về bà Phương Hằng

Mới đây nhất, cư dân mạng lại bất ngờ chuyền tay nhau hình ảnh được cho là của nam diễn viên Thanh Bình - chồng cũ Ngọc Lan với dòng bình luận có phần mâu thuẫn khi "trở mặt" nói về CEO Phương Hằng. Cụ thể, một bài phốt trên mạng xã hội đang được chia sẻ rần rần với nội dung: "Nhà anh Bần 3 đời bán bánh tráng ạ, anh lật lẹ quá ai mà đu kịp". Kèm theo bài viết là hình ảnh chụp lại 2 dòng bình luận của nam diễn viên có ý trái ngược nhau.

Bài đăng bốc phốt diễn viên Thanh Bình đang gây ra nhiều phản ứng của cộng đồng mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, người đăng tải bài viết cho biết, cách đây không lâu, diễn viên Thanh Bình công khai để lại một dòng bình luận dưới bài viết của bà chủ Đại Nam về việc ủng hộ bà làm sáng tỏ mọi việc. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì mà mới đây, nam diễn viên lại "trở mặt" mỉa mai chuyện nữ đại gia này chi tiền mua 15 triệu liều vắc-xin để ủng hộ.