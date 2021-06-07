Diễn viên Thanh Bình dính phốt 'lật mặt' lẹ như bánh tráng vì 'hai lòng' khi nói về bà Phương Hằng

Sao Việt 07/06/2021 10:59

Dòng bình luận của diễn viên Thanh Bình gây xôn xao và khiến cộng đồng mạng không rõ thực hư vì "lật mặt" quá nhanh khi nói về việc liên quan đến nữ đại gia Phương Hằng.

Mới đây nhất, cư dân mạng lại bất ngờ chuyền tay nhau hình ảnh được cho là của nam diễn viên Thanh Bình - chồng cũ Ngọc Lan với dòng bình luận có phần mâu thuẫn khi "trở mặt" nói về CEO Phương Hằng. Cụ thể, một bài phốt trên mạng xã hội đang được chia sẻ rần rần với nội dung: "Nhà anh Bần 3 đời bán bánh tráng ạ, anh lật lẹ quá ai mà đu kịp". Kèm theo bài viết là hình ảnh chụp lại 2 dòng bình luận của nam diễn viên có ý trái ngược nhau.

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Bài đăng bốc phốt diễn viên Thanh Bình đang gây ra nhiều phản ứng của cộng đồng mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, người đăng tải bài viết cho biết, cách đây không lâu, diễn viên Thanh Bình công khai để lại một dòng bình luận dưới bài viết của bà chủ Đại Nam về việc ủng hộ bà làm sáng tỏ mọi việc. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì mà mới đây, nam diễn viên lại "trở mặt" mỉa mai chuyện nữ đại gia này chi tiền mua 15 triệu liều vắc-xin để ủng hộ.

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Cách đây vài tuần, nam diễn viên bình luận ủng hộ bà Phương Hằng - Ảnh: Chụp màn hình
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Tài khoản này đã đăng tải hình ảnh chụp lại dòng bình luận cho là nam diễn viên 'bán bánh tráng' - Ảnh: Chụp màn hình 

Sau khi bài "bốc phốt" đăng tải đã gây nhiều sự chú ý. Nhiều cư dân mạng vẫn chưa rõ thực hư câu chuyện có hay không việc Thanh Bình có những bình luận đầy mâu thuẫn với nữ đại gia này. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng nghi ngờ rằng hình ảnh được lan truyền đã bị can thiệp photoshop. 

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Diễn viên Thanh Bình bị 'bốc phốt' lật mặt quá nhanh - Ảnh: Internet

Hiện, phía nam diễn viên vẫn chưa có câu trả lời chính thức về sự việc này. Nhưng nhìn nhận một cách bao quát, việc ủng hộ vắc-xin trong tình hình dịch bệnh đang rất được cộng đồng chú ý, Thanh Bình là người của công chúng thì không thể nào anh lại lên tiếng một việc gây ra nhiều "sát thương" cho bản thân mình. Không chỉ vậy, trước giờ, nam diễn viên chưa từng vướng phải scandal trong sự nghiệp nên việc cộng đồng mạng cho rằng hình ảnh trên đã can thiệp photoshop cũng có thể là điều hợp lý.

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