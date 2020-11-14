Chỉ một động thái, Ngọc Lan hé lộ cuộc sống của mình và con trai sau 1 năm chia tay Thanh Bình

Hậu trường 14/11/2020 13:35

Hậu ly hôn, cuộc sống của diễn viên Ngọc Lan luôn vui vẻ và ngập tràn tiếng cười. Cô dành trọn tình cảm và sự quan tâm cho con trai Louis.

Ngọc Lan và Thanh Bình ly hôn vào tháng 11/2019 sau 3 năm chung sống hạnh phúc. Sau đổ vỡ, nữ diễn viên nhanh chóng lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Cô tập trung phát triển sự nghiệp và chăm sóc quý tử đầu lòng. Theo dõi trang cá nhân của bà mẹ đơn thân, người hâm mộ thấy rằng cô đang có cuộc sống vô cùng bình yên và hạnh phúc sau biến cố hôn nhân.

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Ngọc Lan thay đổi hình tượng, ngày càng xinh đẹp hơn - Ảnh: FB

Mới đây, Ngọc Lan gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh bên con trai lúc sáng sớm. Khoảnh khắc hai mẹ con ôm nhau ngủ vô cùng tình cảm khiến mọi người "tan chảy".

Cô tâm sự về buổi sáng bình yên bên bé Louis: "Buổi sáng hiếm hoi 2 mẹ con không bị lật đật nên mẹ chụp được mớ hình cho Louis. Sáng nào ngủ dậy cũng lửng tửng đi qua phòng mẹ kiếm mẹ ôm mẹ rồi ngủ tiếp, 2 mẹ con cứ thế mà ôm nhau nướng thêm 5-10 phút rồi là đứa thì trễ giờ đi học đứa thì trễ giờ đi làm. Cái nết ngủ nướng sao mà giống tui hết sức".

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Ảnh đời thường của nữ diễn viên bên con trai - Ảnh: FB

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Có thể nói, Ngọc Lan đang sống rất vui vẻ và hạnh phúc sau cú sốc hôn nhân đổ vỡ - Ảnh: FB

Thời điểm mới ly hôn, Ngọc Lan từng lo con trai sẽ không bám mình vì quá quấn quýt với ba Thanh Bình. Nhưng sau 1 năm ở cùng mẹ, cậu nhóc sống tình cảm và rất thương mẹ. Đặc biệt, con trai Thanh Bình cũng chững chạc, trưởng thành hơn. 

Dù không bên cạnh con mỗi ngày, nhưng Thanh Bình vẫn hết lòng quan tâm con trai. Hậu ly hôn, cặp đôi giữ mối quan hệ thuận thảo vì bé Louis.

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