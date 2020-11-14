Sao Việt xúc động khóc như mưa khi xem Kim Lý quỳ gối cầu hôn Hồ Ngọc Hà trước mặt Subeo

Clip Kim Lý cầu hôn Hồ Ngọc Hà trong bệnh viện thu hút sự chú ý lớn của mọi người. Nhiều sao Việt xúc động đến bật khóc khi thấy được hạnh phúc của cặp đôi.

Tối 13/11, Kim Lý đăng tải trọn vẹn clip cầu hôn Hồ Ngọc Hà tại bệnh viện. Có lẽ đây là khoảnh khắc không chỉn chu hiếm hoi của nữ ca sĩ bởi vừa hạ sinh thai đôi, mặt mộc nhợt nhạt nhưng đây chắc chắn cũng là phút giây hạnh phúc nhất của bà mẹ ba con. Hồ Ngọc Hà khóc như mưa vì xúc động - Ảnh: Internet Nữ ca sĩ đã gật đầu đồng ý lời cầu hôn của Kim Lý - Ảnh: Internet Kim Lý đã quỳ gối cầu hôn Hà Hồ trước mặt nhiều người, có cả mẹ nữ ca sĩ và con trai Subeo. Anh nhắn nhủ: "Em yêu, chúng ta đã ở bên nhau hơn 3 năm, chia sẻ cuộc sống với nhau, dù thời gian hạnh phúc hay khó khăn. Điều đó thật sự không hề dễ dàng nhưng mình đã vượt qua tất cả và phát triển tình cảm ngày càng mạnh mẽ, bền chặt.

Giờ đây chúng ta đang xây dựng một tổ ấm hạnh phúc của riêng mình. Em, anh, Leon, Lisa và Henry (Subeo). Anh hứa sẽ luôn ở bên em, dù có khó khăn hay hạnh phúc, trở thành một người cha tốt của các con, và là một người chồng luôn yêu thương, quan tâm em. Với chiếc nhẫn này, anh mong muốn mang đến cho em tình yêu vĩnh cửu, em và anh sẽ mãi mãi bên nhau. Em yêu, làm vợ anh nhé".

Subeo chứng kiến giây phút mẹ Hà Hồ hạnh phúc - Ảnh: Internet Dù đoạn clip chỉ vỏn vẹn hơn 3 phút, nhưng khiến nhiều người phải bật khóc vì xúc động. Ca sĩ Hari Won cho biết, khoảnh khắc này làm cô xúc động hơn cả khi được Trấn Thành trao nhẫn cầu hôn. Cô bày tỏ: "Điên rồi! Lúc tôi nhận lời cầu hôn cũng không xúc động bằng xem clip này. Mong anh chị cứ yêu thương vậy. Chúc anh chị hạnh phúc". Hari Won xúc động không nói thành lời... Trương Quỳnh Anh khóc như mưa khi xem - Ảnh: FB Sao Việt gửi lời chúc hạnh phúc đến Hà Hồ và Kim Lý - Ảnh: FB Hiện cặp đôi nhận được rất nhiều lời chúc hạnh phúc từ người thân, bạn bè và khán giả khắp nơi.

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