Trong dàn mỹ nhân của ông bầu Vũ Khắc Tiệp , Ngọc Trinh là cô "gà cưng" thân thiết nhất của anh. Từ những ngày đầu đặt chân lên thành phố, người đẹp đã được ông bầu quê Nam Định lăng xê thành ngôi sao sáng và hiện nay, còn được biết nhiều với danh xưng "Nữ hoàng nội y".

Nói về vấn đề này, Nữ hoàng nội y quê Trà Vinh từng cho biết: "Trong showbiz, cứ 10 cô gái đẹp thì tới 8 người nhận được lời đề nghị như vậy chứ không riêng mình tôi".

Ngọc Trinh sở hữu gương mặt "baby" cùng làn da trắng nõn nà nên việc nhận được nhiều lời mời khiếm nhã chắc chắn là chuyện không tránh khỏi. Người đẹp cũng nhiều lần phủ nhận chuyện làm gái. Trong phim "Vòng eo 56" kể về cuộc đời mình, Ngọc Trinh cũng tiết lộ chi tiết bị gạ gẫm con số lên 30.000 USD (hơn 680 triệu đồng).

Nguyễn Hoàng Vi

Nguyễn Hoàng Vi là "gà mới" được Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp "tuyển chọn" trong show diễn vào đầu tháng 5 vừa qua. Mới đây, người đẹp gây nhiều sự chú ý khi công khai tin nhắn bị người lạ gửi lời "gạ gẫm" đi khách với giá 100 triệu/đêm. Theo tin nhắn người đẹp chia sẻ, tài khoản này tự xưng là làm tổ chức sự kiện cho các doanh nhân có điều kiện, độc thân, cần được vun đắp tình cảm. Bên cạnh đó, người này còn đưa ra giá chu cấp 3.000 USD/tháng (gần 70 triệu đồng) nếu Hoàng Vi đồng ý làm bạn gái cho một đại gia

Hoàng Vi nhận được tin nhắn 'gạ gẫm' làm bạn gái đại gia với chu cấp hàng tháng là 3.000 USD (gần 70 triệu đồng) - Ảnh: Internet

Trước lời mời này, Hoàng Vi đã thẳng thừng từ chối. Sau đó, người này vẫn tiếp tục chèo kéo khi "deal" mới gây sốc khoảng 100 triệu/ngày. Bức xúc trước việc bị quấy rối, Nguyễn Hoàng Vi đã lập tức block thẳng tay tài khoản này.

Quỳnh Thư

Quỳnh Thư là bạn thân của Ngọc Trinh và trước đây, người đẹp cũng có mối quan hệ thân thiết với Vũ Khắc Tiệp. Tháng 3 vừa qua, Quỳnh Thư đã lên tiếng xác nhận việc "nghỉ chơi" với ông bầu. Ngoài tham gia vào hoạt động nghệ thuật, Quỳnh Thư cũng đầu tư kinh doanh. Chính vì vậy, cô có cuộc sống thoải mái nhờ nguồn thu nhập ổn định

Quỳnh Thư là bạn thân của Ngọc Trinh và trước đây, người đẹp cũng có mối quan hệ thân thiết với ông trùm Vũ Khắc Tiệp - Ảnh: Internet

Tháng 8/2020, trên trang cá nhân, Quỳnh Thư đã chia sẻ hình ảnh chụp màn hình tin nhắn có nội dung "nhạy cảm". Theo tin nhắn đó, cô gái được một người ẩn danh mời đi tiệc rượu trong một show tại Sài Gòn. Mặc dù, lời mời của người này vẫn khá lịch sự nhưng người đẹp tỏ rõ thái độ khó chịu và có màn đáp trả gay gắt.

Quỳnh Thư tỏ ý khó chịu và đáp trả gay gắt trước lời mời đi tiệc rượu từ một người ẩn danh - Ảnh: Chụp màn hình

Linh Chi

Linh Chi cũng là một trong những "gà cưng" từng được Vũ Khắc Tiệp lăng xê nhiệt tình. Năm 2019, chân dài cũng từng bức xúc khi phát hiện việc hình ảnh của mình bị một kẻ xấu mạo danh để đi khách. Bức xúc trước việc này, người đẹp chia sẻ trên cá nhân:

"Trời ơi, chịu nổi không, lấy số điện thoại của chị gái tui mà để hình tui đăng lên đi khách. Giờ nhắn tin hù dọa chị gái tui, tụi nó kêu muốn tụi nó xóa hình thì phải có điều kiện. Sợ quá cơ, mị đang sốt, mị đi ngủ tiếp đây".

Người mẫu Linh Chi bức xúc khi bị lấy hình ảnh để mạo danh đi khách - Ảnh: Internet

Kỳ Hân

Trước đây, Kỳ Hân cũng là chân dài thuộc sự quản lý của công ty Vũ Khắc Tiệp. Năm 2016, người đẹp Sóc Trăng cũng bày tỏ sự bức xúc trước lời đề nghị của một người quen rủ rê đi ăn uống, đi bar cùng đại gia với giá 3 triệu đồng.

Kỳ Hân bức xúc trước lời mời của người quen rủ rê đi ăn uống, đi bar cùng đại gia với giá 3 triệu đồng - Ảnh: Internet

Trước lời đề nghị này, Kỳ Hân không cần ngại đáp trả bằng cách khẳng định mình không cần đại gia cũng như số tiền 3 triệu nói trên. Hiện tại, Kỳ Hân đã rút khỏi showbiz và dành toàn thời gian cho tổ ấm nhỏ của mình.