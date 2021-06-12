'Nổ đom đóm' khi tình tin đồn của Vũ Khắc Tiệp 'cong lưng' khoe trọn ‘đường gân thớ thịt’ trong bộ bikini 'mạng nhện' thuộc hàng hiếm

Cứ nhắc đến Ngọc Trinh, người ta liền nghĩ ngay đến hình ảnh một mỹ nhân gợi cảm, diện những “bộ cánh” mỏng tanh và “hở bạo” khoẻ tối đa những đường cong cơ thể vô cùng chuẩn đẹp và nuột nà.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, người đẹp đã đăng tải những hình ảnh gây “bỏng mắt”. Cụ thể, cô nàng không ngần ngại diện nội y màu đỏ rực, "giăng" dây “chằng chịt” quanh vòng eo “con kiến” của mình. Bộ trang phục đã khoe trọn vóc dáng chuẩn chỉnh nuột nà, khiến hội chị em ghen tị “nổ đom đóm”. Đồng thời, người đẹp còn trang điểm khá sắc sảo, nổi bật với kiểu tóc được buông dài trông khá huyền bí.