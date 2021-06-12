'Nổ đom đóm' khi tình tin đồn của Vũ Khắc Tiệp 'cong lưng' khoe trọn ‘đường gân thớ thịt’ trong bộ bikini 'mạng nhện' thuộc hàng hiếm

“Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh - người được cho là có mối quan hệ qua lại khăng khít với bầu sô Vũ Khắc Tiệp lại tiếp tục khiến người hâm mộ “nóng bỏng mắt” với loạt ảnh mới đầy gợi cảm và quyến rũ.
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Cứ nhắc đến Ngọc Trinh, người ta liền nghĩ ngay đến hình ảnh một mỹ nhân gợi cảm, diện những “bộ cánh” mỏng tanh và “hở bạo” khoẻ tối đa những đường cong cơ thể vô cùng chuẩn đẹp và nuột nà.
Mới đây, trên trang cá nhân của mình, người đẹp đã đăng tải những hình ảnh gây “bỏng mắt”. Cụ thể, cô nàng không ngần ngại diện nội y màu đỏ rực, "giăng" dây “chằng chịt” quanh vòng eo “con kiến” của mình. Bộ trang phục đã khoe trọn vóc dáng chuẩn chỉnh nuột nà, khiến hội chị em ghen tị “nổ đom đóm”. Đồng thời, người đẹp còn trang điểm khá sắc sảo, nổi bật với kiểu tóc được buông dài trông khá huyền bí.
Sau khi những bức ảnh được chia sẻ lên mạng, dân tình không khỏi cảm thán rằng: “Trời ơi xỉu”, “Cháy”, “Tấm đầu em tưởng tranh vẽ”, “Trời ơi như nữ hoàng Ai Cập ấy, đẹp mê muội”... Đến cả nhà thiết kế Đỗ Long cũng phải xuýt xao “Chấn động quá vậy”.
Trong thực tế, Ngọc Trinh cũng thường xuyên diện những mẫu trang phục gợi cảm khoe vóc dáng. Song, người đẹp cũng vì chăm diện đồ gợi cảm nên cô không ít lần nhận về những chỉ trích tiêu cực của cư dân mạng.