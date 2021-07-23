Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ tiết lộ thời điểm yêu Mỹ Tâm, fan khoái chí nhẩm đếm 'chuyện tình' của cặp bài trùng

Sao Việt 23/07/2021 16:17

Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ tiết lộ một điều về Mỹ Tâm gây chú ý cư dân mạng.

Mới đây, trên trang cá nhân, "Ông hoàng nhạc Việt" Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ chia sẻ lại loạt ảnh kỷ niệm thời trai trẻ của mình. Trong bức ảnh, nam ca sĩ diện style thời trang cá tính với chiếc quần ống rộng thùng thình cùng các áo áo sơ mi tay dài trông rất sành điệu, chất chơi. Anh còn hài hước làm cả bài thơ để miêu tả về những bức ảnh đăng tải

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 Bài đăng của Đàm Vĩnh Hưng trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn
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Hình ảnh nam ca sĩ đăng tải cùng bài viết - Ảnh: FBNV

Bài đăng ngay sau khi đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Đặc biệt, Đàm Vĩnh Hưng rất siêng tương tác qua lại với fan của mình. Trong các bình luận dưới bài viết, có một tài khoản đã để lại câu hỏi gây chú ý khi hỏi về việc liên quan đến "người tình trong mơ" Mỹ Tâm

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Bình luận được nhiều cư dân mạng chú ý - Ảnh: Chụp màn hình 

Cụ thể, khi được fan hỏi rằng: "Thời này anh Hưng yêu chị Tâm chưa?". Ông hoàng nhạc không ngần ngại trả lời ngay: "15 năm sau em à". Dòng bình luận này ngay lập tức được chú ý và hưởng ứng nhiệt tình, đặc biệt là các cư dân mạng yêu thích cặp đôi Đàm Vĩnh Hưng - Mỹ Tâm.

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Dân tình cũng nhiều lần ra sức đẩy thuyền cho cặp Đàm Vĩnh Hưng - Mỹ Tâm - Ảnh: Internet

Từ chia sẻ của nam ca sĩ, người hâm mộ có thể tự tính ra năm 35 tuổi Đàm Vĩnh Hưng mới bắt đầu để ý Mỹ Tâm vì bộ ảnh này được chụp khi anh 20 tuổi. Được biết, không chỉ trên sân khấu mà ngoài đời, cặp đồng nghiệp nổi tiếng này cũng có mối quan hệ bạn bè thân thiết. 

Trước đó, trong một bài phỏng vấn với báo Người lao động, Mỹ Tâm cũng từng có nhiều chia sẻ về chuyện tình cảm với "Ông hoàng nhạc Việt":

"Anh Đàm Vĩnh Hưng thích tôi là thật và tôi cũng thích anh ấy. Nhưng ý nghĩa sự "thích" của anh Hưng và tôi khác nhau. Cảm giác của tôi là anh ấy khá "chiều" tôi. Anh ấy luôn đồng ý những gì tôi nói. Ý kiến trái chiều, nếu có, chắc anh ấy chỉ giữ trong lòng thôi. Sau lần tán tỉnh tôi không thành, chúng tôi ít có cơ hội làm việc cùng nhau. Nhưng lúc này, anh chỉ lén nhìn tôi chứ không tấn công dồn dập như trước, tôi thấy vui hơn".

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