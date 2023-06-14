Cuộc sống của những thần tượng đã vẽ lên thanh xuân tươi đẹp cho nhiều thế hệ 8X, 9X hiện tại ra sao?

Phương Thanh , Mỹ Tâm , Đan Trường ... đều là những giọng ca đã làm nên một phần thời thanh xuân của thế hệ 8x. Đến nay, những ca khúc đình đám một thời mà họ thể hiện vẫn sống mãi với thời gian, để mỗi khi nghe lại, ai cũng phải thổn thức.

Hình ảnh một Phương Thanh luôn đầy "lửa" trên sân khấu đã in sâu vào tâm trí hàng ngàn khán giả Việt thế hệ 7X-8X. Cảnh hàng vạn khán giả tắm mưa, khóc nức nở khi nghe Phương Thanh hát "Ca dao mẹ" vẫn là một trong những hình ảnh đẹp của showbiz Việt.

Là một trong những ca sĩ đầu tiên góp mặt trong Top 10 Bảng xếp hạng "Làn sóng Xanh". Sở hữu chất giọng khàn đặc biệt, phong cách trình diễn thoải mái, "cháy" hết mình trên sân khấu. Phương Thanh đã ghi đậm dấu ấn tại Vpop từ những năm 1993-1995 với hàng loạt hit như: "Trống vắng", "Giã từ dĩ vãng", "Một thời đã xa", "Ta chẳng còn ai"...

Đến nay, đã hơn 26 năm Phương Thanh theo đuổi nghệ thuật, dù không còn ở thời kì đỉnh cao nhưng cô vẫn là một trong những ca sĩ hàng đầu có tầm ảnh hưởng của làng nhạc Việt. Phương Thanh ở tuổi 50 vẫn "quậy" hết mình trên sân khấu và sở hữu một lượng khán giả trung thành đông đảo không kém bất cứ ca sĩ nào.

Đến nay, cô vẫn sở hữu một lượng khán giả trung thành đông đảo không kém bất cứ ca sĩ nào

Mỹ Tâm

Cuối những năm 90, đầu 2000, Mỹ Tâm là nữ ca sĩ được yêu thích nhất nhì làng nhạc Việt khi sở hữu phong cách âm nhạc trẻ trung, giọng hát khỏe khoắn và hàng loạt ca khúc hit.

Mỹ Tâm thời điểm mới vào nghề

"Ước gì", "Nhớ", "Tóc nâu môi trầm", "Cây đàn sinh viên", "Họa mi tóc nâu"... là những ca khúc mang thương hiệu Mỹ Tâm và hơn 23 năm nay chưa khi nào mất đi sức hấp dẫn.

Mặc dù, ca sĩ thế hệ 8x đời đầu nhưng Mỹ Tâm đã để lại ấn tượng sâu đậm cho chính thế hệ của mình những thành quả âm nhạc đáng ngưỡng mộ. Nghiêm túc hoạt động nghệ thuật, sáng tạo không ngừng, khán giả mà Mỹ Tâm làm nên thời thanh xuân ngoài 8X còn cả thế hệ đầu 9X và thậm chí là 10X. Những giải thưởng, kỉ lục âm nhạc là minh chứng rõ nét nhất cho vị thế của Mỹ tâm trên bản đồ nhạc Việt.

Cô là thanh xuân của nhiều thế hệ

Đan Trường

Năm 1997, Đan Trường bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Sự nghiệp âm nhạc của Đan Trường đã trải qua hơn 26 năm với hàng loạt album và nhiều liveshow ca nhạc lớn nhỏ trên khắp mọi miền đất nước. Hình ảnh của nam ca sĩ trong mắt của người hâm mộ là anh chàng có gương mặt điển trai, giọng hát nhẹ nhàng và mái tóc bổ luống huyền thoại.

Thời ấy có lẽ tới 80% thanh niên để mái giống thần tượng, ra tiệm cắt tóc nào cũng chỉ cần nói đến thương hiệu "tóc Đan Trường" là ai cũng tự hiểu với nhau cả. Rồi nguyên một thời thanh xuân của thế hệ 8x, đầu 9x, đi đâu cũng nghe "Tình đơn phương", "Mưa trên cuộc tình", "Kiếp ve sầu",... của anh, để cứ mỗi lần chàng trai trẻ với ngoại hình thư sinh Đan Trường bước lên sân khấu lại khiến cả ngàn fan phải hét vang tên mình.

Gương mặt điển trai, mái tóc hai mái đặc trưng của Đan Trường từng khiến vô số khán giả chết mê

Nhiều năm về sau, Đan Trường sang Mỹ, hoạt động nhiều hơn ở thị trường hải ngoại cũng như yên bề gia thất. Sự trưởng thành nhận thấy rõ ở phong cách, con người và cả âm nhạc của anh. Không còn là thần tượng tuổi teen của mười mấy, hai mươi năm trước, Đan Trường giờ đã là ông bố trẻ con, hát nhiều hơn những ca khúc dân ca thay vì chỉ dòng nhạc trẻ, nhạc Pop quen thuộc gắn liền với hình ảnh của anh.

Đan trường chia sẻ: Chúng tôi cần có trách nhiệm với con nữa. Chúng tôi vẫn gọi cho nhau và vẫn tình cảm thân mật, vẫn chăm sóc lo cho nhau, chỉ không còn là vợ chồng nữa thôi

Cẩm Ly

Cẩm Ly đi hát từ năm 1993 nhưng phải đến khi kết hợp cùng Đan Trường vào năm 1999 với các ca khúc như "Ảo mộng tình yêu", "Nếu phôi pha ngày mai", "Trở lại phố cũ"... thì tên tuổi Cẩm Ly mới thực sự được khán giả biết đến. Đây là cặp song ăn ý nhất của Vpop.

Ca khúc Chim trắng mồ côi mà Đan Trường - Cẩm Ly thể hiện đến nay vẫn được đông đảo khán giả yêu mến

Năm 2000, chị Tư chính thức ra album solo đầu tay mang tên "Mãi không phai". Kể từ đó, cô ra mắt đều đặn các single, album và trở thành ca sĩ đình đám của làng nhạc Việt.

Sự nghiệp của Cẩm Ly bắt đầu chuyển mình khi cô trình diễn ca khúc mang âm hưởng dân ca "Thương nhớ người dưng" trong "Làn sóng xanh" 2001 và tạo được thành công rực rỡ.

Ca sĩ Cẩm Ly

Mặc dù hiện tại, Cẩm Ly chọn cuộc sống khá im tiếng, cô vẫn đều đặn hoạt động nghệ thuật nhưng chủ yếu tham gia làm giám khảo gameshow các chương trình tìm kiếm tài năng. Tuy nhiên, Cẩm Ly vẫn là biểu tượng khó thay thế của làng nhạc Việt và giữ vị trí độc tôn về dòng nhạc dân ca, trữ tình.