Chuyện ‘con chung con riêng’ nhà sao Việt: Người xem như con ruột, kẻ bị tố giả tạo, làm màu

Sống trong cảnh “con chung con riêng”, các gia đình sao Việt vẫn cực hạnh phúc. Tình cảm và sự cố gắng của họ dành cho gia đình luôn khiến công chúng ngưỡng mộ.

Hồ Ngọc Hà – Kim Lý Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Cường Đôla, Hà Hồ có chuyện tình đẹp như mơ với Kim Lý. Nữ ca sĩ cũng quyết đi thêm bước nữa với người tình bước ra từ “Cả một trời thương nhớ”. Hành trình tình yêu của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý được đông đảo công chúng ủng hộ không chỉ vì sự lãng mạn ngọt ngào cặp đôi dành cho nhau mà còn bởi cách mà Kim Lý dành tình cảm cho bé Subeo – con riêng của Hà Hồ. Dân mạng từng có lời dị nghị rằng Subeo sẽ chịu thiệt trong gia đình mới của mẹ, nhưng tình yêu thương của Kim Lý đã đập tan mọi dị nghị về bé. Ngay từ khi bắt đầu yêu Hồ Ngọc Hà vào năm 2017, Kim Lý đã thường xuyên quan tâm, gặp gỡ kết thân với Subeo. Khi hẹn hò cùng Hồ Ngọc Hà, anh không ngại dẫn Subeo theo và luôn dành cho cậu bé những cử chỉ hết sức ân cần. Hay đến khi cặp đôi có con chung là cặp song sinh Lisa – Leon, Kim Lý vẫn không có sự phân biệt “con chung con riêng” mà luôn dành tình yêu thương và quan tâm cho Subeo như một người cha thật sự.

Gia đình hạnh phúc viên mãn, hot nhất nhì Vbiz hiện nay Jennifer Phạm – Đức Hải Sau cuộc hôn nhân không hạnh phúc với ca sĩ Quang Dũng, Hoa hậu Jennifer Phạm đã tìm được bến đỗ bình yên thực sự cho riêng mình bên người chồng đại gia là doanh nhân Đức Hải. Jennifer Phạm tái hôn khi con trai riêng với ca sĩ Quang Dũng là bé Bảo Nam đã lên 5 tuổi nhưng cuộc hôn nhân của cô vẫn rất hạnh phúc, bé Bảo Nam được Đức Hải yêu thương cưng chiều như con đẻ. Jennifer Phạm từng chia sẻ với truyền thông: “Ông xã có cách cư xử rất khéo léo, không phân biệt con chung - con riêng mà đối xử với bốn con như nhau". Con trai của Quang Dũng được Đức Hải yêu thương chăm sóc như con ruột Trong gia đình không có sự phân biệt "con chung con riêng" mà tất cả như một khối vững chắc, đầy yêu thương. Làm được điều đó, là sự nỗ lực lớn và tình yêu cao cả mà hai vợ chồng dành cho nhau. Họ không chỉ yêu nhau chân thành mà còn ứng xử văn minh, vượt lên trên cái tôi và những định kiến ngoài xã hội. Về phía Bảo Nam, Jennifer Phạm cho biết con trai rất thương các em và mến Đức Hải vì cảm nhận được sự gần gũi từ bố dượng.

Bé Bảo Nam rất yêu mến bố dượng vì sự gần gũi và tình yêu thương của bố dượng dành cho mình Hải Băng – Thành Đạt Trải qua mối tình đầy ồn ào với Tiến Dũng (The Men), Hải Băng tìm thấy “bến đỗ” bình yên nơi Thành Đạt. Dù cho nam diễn viên đã qua một lần đổ vỡ với diễn viên Diệp Bảo Ngọc và có con trai riêng, Hải Băng vẫn hết lòng với ông xã và tận tâm chu đáo vun vén cho gia đình. Hải Băng từng bị tố giả tạo khi cố tỏ vẻ thân thiết với con riêng của chồng Hải Băng có ba con chung với Thành Đạt và một con riêng của anh là bé Kid. Cả bốn con đều được cô chăm sóc tỉ mỉ và đầy tình yêu thương, không có sự phân biệt “con chung con riêng”. Khi mới về một nhà với Thành Đạt, Hải Băng từng bị các antifan tố những khoảnh khắc thân thiết của cô với con riêng của chồng chỉ là giả tạo, làm màu trước công chúng. Tuy nhiên theo thời gian, sự gắn bó của cả gia đình đã đập tan mọi lời dị nghị, cả bốn con cũng đều rất hòa thuận với nhau. Qua thời gian, sự gắn kết trong gia đình vẫn luôn bền chặt, mọi lời dị nghị về sự giả tạo cũng không còn Ưng Hoàng Phúc – Kim Cương Trước khi đến với Kim Cương, Ưng Hoàng Phúc nổi tiếng là một chàng ca sĩ đào hoa có nhiều cô gái trẻ đẹp theo đuổi. Khi có thông tin nam ca sĩ về một nhà với Kim Cương – người đẹp đã từng lỡ một lần đò và có con riêng, cộng đồng mạng được phen “dậy sóng” khi cho rằng mối nhân duyên này sẽ không bền chặt. Nhiều khán giả thấy tiếc nuối cho chàng ca sĩ đào hoa, nhưng đối với anh thì đây là sự lựa chọn đúng đắn nhất Đến nay, cặp đôi đã có bên mình ba thiên thần nhỏ, gồm con riêng của Kim Cương và 2 con chung. Ưng Hoàng Phúc cũng được đông đảo khán giả mến mộ hơn khi thấy anh thể hiện vai trò làm bố vô cùng đĩnh đạc và giàu tình cảm. Hình ảnh Ưng Hoàng Phúc ngày càng đẹp và được nhiều người ngưỡng mộ vì là một người bố giàu tình cảm, không phân biệt con chung con riêng. Trước những nghi ngại về sự rắc rối con chung – con riêng, nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc lại cảm thấy khá thoải mái, anh khẳng định mình luôn coi bé như con đẻ và dành tình cảm cho bé chẳng thua kém gì con ruột. Đáp lại, bé cũng yêu thương anh hết lòng, thường xuyên tâm sự chuyện học hành, bạn bè với nam ca sĩ. Kim Cương cũng từng tâm sự cô chọn lấy Ưng Hoàng Phúc vì anh rất yêu thương con trai của mình. Ảnh: FBNV

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chuyen-con-chung-con-rieng-nha-sao-viet-nguoi-xem-nhu-con-ruot-ke-bi-to-gia-tao-lam-mau-405706.html