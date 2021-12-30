Đã nhiều năm kể từ khi ông xã của Phan Như Thảo là đại gia Đức An và siêu mẫu Ngọc Thuý ly hôn, thế nhưng những cuộc khẩu chiến trên mạng xã hội của cả ba đều chưa có dấu hiệu dừng lại.

Mới đây, chia sẻ lại bài viết liên quan tới vụ bé gái 8 tuổi nghi bị bạo hành tới tử vong, Ngọc Thúy móc mỉa ai đó chửi vợ cũ của chồng là động vật, dựng chuyện bắt cóc con để cô đi tù...

"Bởi nên mấy má chửi vợ cũ của chồng bằng đủ thể loại động vật trên đời, rồi còn dựng chuyện bắt cóc con để cho người ta đi tù, bớt cái miệng nhắc về con riêng của chồng kiểu như thánh nữ dì ghẻ tái thế mong cứu rỗi đời con riêng của chồng đi nha...

Đời thuở chả có loại nào thù ghét mẹ mà thương con của người ta cả. Làm diễn viên trong phim được rồi, đừng diễn luôn ở ngoài đời như vậy. Tởm lắm".

Trước hành động của siêu mẫu Ngọc Thuý, trưa 30/12, Phan Như Thảo đăng đàn thể hiện sự phẫn nộ bằng dòng trạng thái dài trên trang cá nhân. Bà xã đại gia Đức An dùng hàng loạt lời lẽ tiêu cực nhằm đáp trả Ngọc Thuý, khẳng định chưa bao giờ chửi "vợ cũ của chồng", bởi đàn chị không xứng với 4 chữ này.

"Còn chửi chị, không phải với tư cách vợ cũ của chồng tôi, vì chị không xứng. Mà tôi chửi đích danh một con đàn bà nhơ bẩn. Ly hôn, bị chồng bỏ hơn 10 năm nhưng cứ thấy ông ấy quen ai, yêu ai, muốn kết hôn với ai là lao vào cắn xé người ta, đánh dấu lãnh thổ, là chửi bới họ để họ không dám bước tiếp.

Đến khi tôi vẫn đi cùng ông ấy, thì chị lừa dối bạn bè bằng những câu chuyện do chị tự bịa ra về anh ấy, để lợi dụng họ, giúp chị tấn công chúng tôi mọi lúc mọi nơi", Phan Như Thảo gay gắt.

Tiếp đó, chân dài nhắc lại chuyện Ngọc Thúy trù ẻo con mình, nguyền rủa cô chết trên bàn sinh nở... Bà xã đại gia Đức An khẳng định, với những gì đàn chị đã làm năm xưa thì không khác nào tiểu tam/dì ghẻ mà dư luận quan tâm mấy ngày nay.

Cuối bài viết, cựu người mẫu chốt lại: "Thế nên, thay vì ** fame để tự che đi những nhơ nhớp trong quá khứ, thì hãy tự tu chỉnh đạo đức, sống cho tốt với cha mẹ mình và con mình đi. Và đừng bao giờ động đến tôi, vì tôi hiền nhưng nếu ra đường gặp *** cắn tôi vẫn táng cho vỡ mồm đấy, chứ tôi không có lén lút như chị đâu".

Đại gia Đức An kết hôn với siêu mẫu Ngọc Thúy năm 2006, sau 1 tuần tìm hiểu. Họ chung sống được 13 tháng, sinh 2 con chung rồi quyết định ly dị. Sau đó, Ngọc Thúy tái hôn với chồng là luật sư, sinh thêm 1 con trai.

Tổ ấm Ngọc Thúy ở Mỹ.

Đức An lấy Phan Như Thảo năm 2015 và có bé Bồ Câu. Hiện Ngọc Thúy ở Mỹ còn Đức An về Việt Nam sống cùng vợ và con gái.

Phan Như Thảo và đại gia Đức An.

Dù đã chia tay, song vợ chồng Đức An - Phan Như Thảo và Ngọc Thúy vẫn liên tục trở thành tâm điểm dư luận vì những tranh chấp kiện tụng, đấu tố không hồi kết.