Bị đá xéo chuyện thiện nguyện, Phương Thanh thẳng thắn: 'Sinh mệnh Chanh còn đem lên tuyến đầu thì không bao giờ để tiền làm mất danh dự'

Phương Thanh thẳng thắn bày tỏ quan điểm khi liên tục bị dính vào loạt lùm xùm về hoạt động thiện nguyện.

Những ngày qua, trong tình hình dịch bệnh, ca sĩ Phương Thanh là một trong những nghệ sĩ Việt vô cùng tích cực tham gia vào các hoạt động tình thiện nguyện giúp đỡ bà con. Không chỉ vậy, cô còn hỗ trợ đội ngũ y tế điều phối người dân lấy mẫu xét nghiệm, cắt tóc cho các lực lượng y tế chống dịch tại khu cách ly, mang lời ca tiếng hát cổ vũ tinh thần mọi người ngay tại bệnh viện dã chiến,... Các việc làm của Phương Thanh đều được mọi người ủng hộ và dành rất nhiều lời khen ngợi. Thế nhưng, bên cạnh đó, cũng không tránh khỏi những lời đàm tiếu, mới đây, Phương Thanh đã thẳng thắn lên tiếng khi liên tục bị gán ghép vào những lùm xùm kỳ lạ. Bài đăng của Phương Thanh trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình Nữ ca sĩ cho biết gần đây cô vô tình bị kéo cô vào một sự việc không hay về các câu chuyện làm thiện nguyện. Thế nên, để tránh gây nhiều sự hiểu lầm cho khán giả nên giọng ca Trống vắng quyết định giải bày hết.

Theo đó, chị Chanh khẳng định chỉ nhận hàng cứu trợ từ mạnh thường quân như gạo, rau củ,... để đi phân phát miễn phí cho người dân chứ không kêu gọi quyên góp tiền, cũng không thỏa thuận với bất cứ đơn vị hay cá nhân nào dính líu đến vấn đề tài chính vì sẽ rất phiền. Nữ ca sĩ cho biết gần đây cô vô tình bị kéo cô vào một sự việc không hay về các câu chuyện làm thiện nguyện - Ảnh: FBNV Bên cạnh, nữ ca sĩ cũng tâm sự rằng những lần cô đi từ thiện đều xuất kinh phí bằng tiền cá nhân và âm thầm đi làm chứ không nói ra hay phô trương rầm rộ. Đồng thời, với trách nhiệm là người của công chúng, cô tình nguyện giữ vai trò trung gian kết nối sự hỗ trợ giữa nhà hảo tâm đến với bà con.

Nếu các mạnh thường quân ở xa muốn chuyển khoản để nhờ Phương Thanh mua gạo cho bà con thì cô cũng đều nhắn tin cảm ơn. Bên cạnh đó, cô cũng công khai trên Fanpage để đối phương yên tâm và tin tưởng. Phương Thanh không quản khó khăn, nặng nhọc sẵn sàng hỗ trợ hết mình cho bà con trong mùa dịch - Ảnh: FBNV Cuối cùng, một lần nữa, Phương Thanh khẳng định rất ghét dính vào rắc rối những việc liên quan đến tiền bạc. Do đó, nếu có người lợi dụng tên tuổi của cô làm mất uy tín, ảnh hưởng đến khán giả thì sẽ đối diện với hậu quả lớn: "Các bạn thoả thuận giao nhận và làm sai với nhau phải tự giải quyết với nhau. Ai cố tình lôi tên Chanh vào cuộc không rõ ràng minh bạch sẽ công khai xử lý cho mọi người biết. Sinh mệnh Chanh còn đem lên tuyến đầu không sợ thì không bao giờ để tiền làm mất danh dự của mình". Dù là ngày hay đêm, Phương Thanh vẫn ra sức xung phong mang thực phẩm đến cho bà con - Ảnh: FBNV Dưới phần bình luận của bài viết, rất đông khán giả tỏ ý đồng tình với các việc nữ ca sĩ đã cống hiến. Ngoài ra, nhiều người cũng gửi lời động viên đến nữ ca sĩ, những gì Phương Thanh đã làm mọi người đều nhìn thấy, ghi nhận và rất trân trọng, nhất là trong tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay. Bình luận động viện tinh thần dưới bài viết của Phương Thanh - Ảnh: Chụp màn hình

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