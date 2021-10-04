Bắt quả tang Thiều Bảo Trâm 'lố lồ lộ' bằng chứng dùng nick ảo tự khen mình nhưng lỡ để nhầm bằng tài khoản thật?

Cũng không ngoại trừ việc có thể thỉnh thoảng nổi hứng "tự luyến", tự khen mình một xíu cũng được mà.

Từ ngày vướng drama nghi chia tay với Sơn Tùng vì "trà xanh", Thiều Bảo Trâm được quan tâm, chú ý hơn hẳn. Không chỉ lượng follow các tài khoản cá nhân tăng vọt mà sản phẩm ca nhạc của nữ ca sĩ cũng nhận về số view khủng. Tuy nhiên, song song với hào quang thì tất nhiên cũng không tránh được soi mói, xỉa xói, về đủ thứ trên đời.

Ca sĩ Thiểu Bảo Trâm được chú ý hơn sau drama nghi chia tay với Sơn Tùng - Ảnh: Internet

Điển hình như lần gần đây, trên mạng xã hội lan truyền một việc dở khóc dở cười khi Thiều Bảo Trâm vô tình để lộ bằng chứng "sống ảo" bị netizen tóm dính. Cụ thể, việc xuất phát từ hình ảnh bình luận của chính cô nàng để lại dưới bài đăng của mình:"Chị Trâm xinh đẹp đáng yêu nhất thế giới. Hihi. Yêu chị".

Xôn xao bình luận Thiều Bảo Trâm tự khen mình xinh đẹp - Ảnh: Chụp màn hình

Netizen được phen ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa, không hiểu vì sao Thiều Bảo Trâm lại đích thân đi công khai khen ngợi chính mình? Chính vì vậy, nhiều người đã lập luận cho rằng: đích thị cô nàng đã lấy nick ảo để tự đẩy "comment" khen mình xinh đẹp nhưng ai ngờ đâu lại quên... thoát tài khoản thật?

Chỉ vì 1 phút sơ suất, Thiều Bảo Trâm đã bị antifan "tóm gọn" và đưa tin này rêu rao khắp diễn đàn mạng xã hội. Cũng không ngoại trừ việc có thể thỉnh thoảng nổi hứng "tự luyến", tự khen mình một xíu cũng được mà. Đến hiện tại, nữ ca sĩ vẫn chưa có lời giải thích nào về sự việc này. Tuy nhiên, song song, cô cũng đã xoá bỏ dòng bình luận tự khen chính mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-qua-tang-thieu-bao-tram-lo-lo-lo-bang-chung-dung-nick-ao-tu-khen-minh-nhung-lo-de-nham-bang-tai-khoan-that-428661.html