Cát Tường bức xúc về những "anh hùng bàn phím" liên tục làm phiền và yêu cầu nghệ sĩ phải đi làm thiện nguyện trong mùa dịch.

Mới đây, nghệ sĩ Cát Tường vừa đăng tải một đoạn video clip mới trên trang cá nhân để bày tỏ sự bức xúc về những "anh hùng bàn phím" đang tràn vào tấn công, bắt ép nghệ sĩ phải có trách nhiệm làm việc thiện nguyện. Cô cho biết chính mình đang là một "nạn nhân" bị bàn tán trong chủ đề này và không chỉ nhận chỉ trích từ 1 - 2 người. Cát Tường bức xúc khi bị 'anh hùng bàn phím' liên tục làm phiền - Ảnh: Cắt từ clip Cụ thể, trong đoạn clip, nữ nghệ sĩ tâm sự rằng thiện nguyện là việc phải xuất phát từ tâm, không ai có quyền bắt buộc người khác phải làm thiện nguyện. Đồng thời, Cát Tường cũng nói rõ rằng: "Luật của nước Việt Nam mình không bắt một cá nhân nào phải đi làm thiện nguyện hết. Và luật của Việt Nam càng không có yêu cầu bắt một nghệ sĩ phải đi làm thiện nguyện.”

Chính vì điều này, nữ diễn viên khá bức xúc khi có những người rảnh rỗi trong mùa dịch cứ đi kiếm chuyện vô cớ, liên tục nhắn tin, bình luận vào trang cá nhân để hỏi Cát Tường tại sao mùa dịch không đi làm từ thiện và còn so sánh, gửi hình ảnh của các nghệ sĩ khác đi làm từ thiện để đả kích cô. Cát Tường vô cùng bức xúc khi bị người khác so sánh, thậm chí là gửi hình các nghệ sĩ đi làm từ thiện để đả kích - Ảnh: Cắt từ clip Cát Tường kể về câu chuyện "trớ trêu" của bản thân khi gặp phải "anh hùng bàn phím": "Có một hôm Tường đăng hình hai mẹ con lên vườn hái mướp thì cũng có người vô nói rảnh quá, nghệ sĩ mà mùa dịch không lo đi chống dịch, lo đăng tùm lum. Ủa, đăng cái gì tùm lum, dịch tui ở nhà đúng chỉ thị nhà nước, lên sân thượng hai mẹ con tui chăm sóc vườn cây. Tui hái mướp tui khoe cũng là niềm vui, năng lượng tích cực trong cuộc sống. Mình ở nhà, mình làm những việc có ích cho gia đình, bản thân mình."

Cô khoe ảnh đi hái mướp với con gái nhưng lại bị chê rảnh sao không làm từ thiện - Ảnh: FBNV Cát Tường bị anh hùng bàn phím chỉ trích - Ảnh: Chụp màn hình Nữ diễn viên bức xúc cho biết thêm nếu có làm thiện nguyện thì cô cũng không có nghĩa vụ phải báo cáo cho người khác. Cát Tường gay gắt nói: "Tui ở nhà là tui đã giúp xã hội chống dịch rồi đó. Còn bạn muốn tui làm từ thiện, bạn muốn tui làm như thế nào bạn chỉ đi tui sẽ làm. Bạn làm chưa? Bạn làm rồi bạn chỉ tui, bạn chụp bạn đưa lên để tui bắt chước. Tui không biết làm tại tui nghĩ làm thiện nguyện không phải nhiệm vụ của tui. Tui chưa thích, chừng nào tui thích tui sẽ làm. Mà tui làm tui cũng không có nhu cầu kể cho bạn nghe.” Vừa qua, Cát Tường và Tiết Cương cũng đã lên đường để đi giúp đỡ, hỗ trợ cho người dân ở các khu phong toả - Ảnh: Cắt từ clip Cuối cùng, cô khẳng định lần nữa quan điểm thiện nguyện của mình và cho biết hiện tại trong tình hình dịch bệnh căng thẳng, cô vẫn ưu tiên nhất là việc bảo vệ cho bản thân, những người thân thiết bên cạnh. Đồng thời, Cát Tường cũng gửi lời khuyên mong mọi người hãy sống tốt cho cuộc đời, gia đình của mình trước vì điều đó đã góp phần giúp ích cho xã hội. Bên dưới phần bình luận của đoạn video đăng tải, rất nhiều người tỏ ý đồng tình và ủng hộ quan điểm của Cát Tường. Hiện tại, những quan điểm này vẫn đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Bình luận đồng tình của khán giả dưới đoạn video đăng tải của Cát Tường - Ảnh: Chụp màn hình

Dân mạng 'loé mắt' trước dàn 'siêu xe' bằng cả gia tài của diễn viên Cát Tường Diễn viên Cát Tường vừa đăng ảnh "ngày xửa ngày xưa", khoan bàn luận về nhan sắc thì cộng đồng mạng cũng phải "loé mắt" trước dàn xe khủng ngày xưa của nữ diễn viên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/anh-hung-lien-tuc-cong-kich-chuyen-tu-thien-cat-tuong-buc-xuc-luat-khong-yeu-cau-nghe-si-phai-di-lam-thien-nguyen-413580.html