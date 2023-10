Cát Tường ngỡ ngàng khi cụ ông 63 tuổi đi hẹn hò đòi sinh thêm 2 con với bạn gái kém 20 tuổi

Mới đây, một tập phát sóng của chương trình "Hẹn ăn trưa" do Cát Tường làm "bà mối" đã gây ra nhiều ý kiến tranh cãi từ khán giả. Trong tập này, Cát Tường mai mối cho hai khách mời đều từng trải qua hôn nhân đổ vỡ là ông Tường Phúc (63 tuổi, thầy giáo dạy Hoá đã nghỉ hưu) và chị Ngọc Hạnh (43 tuổi, nhân viên bán hàng).

Hai khách mời tham gia chương trình là ông Tường Phúc và chị Ngọc Hạnh - Ảnh: Cắt từ clip

Theo chia sẻ, ông Phúc trả lòng rằng cuộc hôn nhân trước đó của ông chỉ kéo dài 4-5 năm do những mâu thuẫn không giải quyết được và hiện tại ông có 1 cậu con trai 20 tuổi. Đồng cảnh ngộ, chị Ngọc Hạnh cũng đã 1 lần đò và ly hôn chồng cũ đã 11 năm, có một con trai 14 tuổi. Tâm sự về lý do ly hôn, chị cho biết do chồng ngoại tình và còn thường xuyên nhậu nhẹt. Nghe câu chuyện trải lòng của đối phương, cả hai khách mời đều cảm thấy rất đồng cảm.