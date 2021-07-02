Cát Tường ngỡ ngàng khi cụ ông 63 tuổi đi hẹn hò đòi sinh thêm 2 con với bạn gái kém 20 tuổi

Mặc dù bước qua tuổi 63, thầy giáo dạy Hoá vẫn mong muốn có thêm con nếu tiến thêm bước nữa khiến bà mối "Cát Tường" sửng sốt.

Mới đây, một tập phát sóng của chương trình "Hẹn ăn trưa" do Cát Tường làm "bà mối" đã gây ra nhiều ý kiến tranh cãi từ khán giả. Trong tập này, Cát Tường mai mối cho hai khách mời đều từng trải qua hôn nhân đổ vỡ là ông Tường Phúc (63 tuổi, thầy giáo dạy Hoá đã nghỉ hưu) và chị Ngọc Hạnh (43 tuổi, nhân viên bán hàng). Hai khách mời tham gia chương trình là ông Tường Phúc và chị Ngọc Hạnh - Ảnh: Cắt từ clip Theo chia sẻ, ông Phúc trả lòng rằng cuộc hôn nhân trước đó của ông chỉ kéo dài 4-5 năm do những mâu thuẫn không giải quyết được và hiện tại ông có 1 cậu con trai 20 tuổi. Đồng cảnh ngộ, chị Ngọc Hạnh cũng đã 1 lần đò và ly hôn chồng cũ đã 11 năm, có một con trai 14 tuổi. Tâm sự về lý do ly hôn, chị cho biết do chồng ngoại tình và còn thường xuyên nhậu nhẹt. Nghe câu chuyện trải lòng của đối phương, cả hai khách mời đều cảm thấy rất đồng cảm.

Cát Tường trò chuyện với 2 khách mời trong chương trình - Ảnh: Cắt từ clip Khi bà mối Cát Tường hỏi đến việc có dự định sinh con nếu tiến thêm bước nữa, phía Ngọc Hạnh cho biết nếu phía đàng trai muốn thì cô vẫn sinh con, chị không đặt nặng chuyện này. Còn với phía ông Phúc, ông khẳng định chắc nịnh rằng rất muốn có thêm con. Nghe điều này, Cát Tường không khỏi sửng sốt nên phải hỏi kỹ lại lần nữa: "Ủa anh muốn thật hả? Em nghĩ là em hỏi anh sẽ trả lời không chứ, hơn 60 tuổi rồi vẫn muốn chăm con hả anh?”. Ông Phúc thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình rằng việc chăm con là trách nhiệm với gia đình dù là ở tuổi nào: "Theo tôi thấy một gia đình phải có hai con mới đủ, còn nếu có một con thì mình ở tình trạng suy thoái. Tôi nghĩ mỗi người đều phải có hai con”.

Ông Phúc thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình về việc muốn có thêm con nếu tiến thêm bước nữa - Ảnh: Cắt từ clip Sau khi cánh cửa trái tim mở ra, cặp đôi được trực tiếp gặp mặt và trò chuyện với nhau. Cả Ngọc Hạnh và Tường Phúc đều rất thoải mái khi chia sẻ về công việc, cuộc sống và tính cách riêng. Đến giây phút quyết định, cả 2 đều bấm nút hẹn hò khiến bà mối vui mừng. Cô gửi lời chúc phúc và mong cả hai sớm về chung một nhà. Bà mối Cát Tường ghép đôi thành công cho ông Phúc và chị Hạnh - Ảnh: Cắt từ clip Sau khi tập hẹn hò này được phát sóng, rất nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận xoay quanh cụ ông này. Một số người tỏ ra không đồng tình khi ông đã lớn tuổi vẫn muốn kiếm thêm vợ và sinh con. Số khác lại ủng hộ và cho rằng dù ở độ tuổi nào thì cũng có quyền tìm hạnh phúc cho mình. Một số bình luận gây chú ý của netizen: "- Thiệt thòi cho chị này quá, biết bao nhiêu đàn ông trẻ hơn cũng có thể làm chồng chị"; "- Lớn tuổi như vậy rồi mà còn muốn có con nữa, chịu thua ông chú này luôn đấy."; "- Tình yêu thì không phân biệt tuổi tác. Biết đâu cưới nhau về cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn cho cả 2 cũng như các con thì sao, mọi người đừng khắt khe quá."

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cat-tuong-ngo-ngang-khi-cu-ong-63-tuoi-di-hen-ho-doi-sinh-them-2-con-voi-ban-gai-kem-20-tuoi-410881.html