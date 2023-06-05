Ái nữ nhà MC quốc dân khoe ảnh hiếm chứng minh một điều mà không phải ai cũng có được

Mới đây, nhân dịp sinh nhật tuổi 17, con gái lớn MC quốc dân chia sẻ khoảnh khắc không chỉ khiến fan xuýt xoa vì sự xinh đẹp mà còn chứng minh một điều không phải ai cũng có được.

Mới đây, Lọ Lem (Mai Thảo Linh) khoe khéo bức ảnh hiếm ngày bé của cô trên trang cá nhân. Con gái lớn nhà Quyền Linh nhận được rất nhiều lời khen có cánh cho nhan sắc ấn tượng khi còn bé, trong bức ảnh chưa từng được công bố. Lọ Lem mới đây khoe khéo hình ảnh ngày còn bé. Cô nàng làm công chúng thích thú và khen ngợi khi có những khoảnh khắc xinh xắn đáng yêu ngày còn tấm bé Có thể thấy, hình ảnh ngày bé Lọ Lem mũm mĩm, năng động và khá kháu khỉnh trong những khung hình.

Là một trong những cô công chúa nhà sao Việt được đánh giá là tài sắc vẹn toàn từ ngày còn bé. Dù mới 17 tuổi nhưng Lọ Lem đã lớn “phổng phao” với vóc dáng cao gần bằng bố với chỉ số 1m71. MC Quyền Linh và bà xã rất tự hào về con gái Con gái diễn viên phim "Ngũ Quái Sài Gòn" sở hữu gương mặt khả ái với đường nét thanh tú. Đường nét gương mặt của Lọ Lem rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt sáng như sao, khuôn miệng cười tươi tắn và lúm đồng tiền duyên dáng.

Bất kể là áo dài hay trang phục cắt xẻ điệu đà, cô bạn đều cân đẹp nhờ nụ cười tỏa nắng và nhan sắc trong trẻo Bên cạnh nhan sắc rạng rỡ tuổi 17, Lọ Lem còn để lộ sở thích đặc biệt là gấu bông. Xuất hiện xung quanh cô bạn là rất nhiều gấu bông đủ loại và kích thước. Ngoài những lời xuýt xoa vì sự xinh đẹp của Lọ Lem, nhiều người cũng chú ý đến sở thích này. Ái nữ nhà MC Quyền Linh tiếp tục “đốn tim” cư dân mạng Theo tiết lộ của bà xã Quyền Linh, Lọ Lem sống tình cảm, quan tâm tới mọi người, thường xuyên có những câu nói và hành động ân cần, làm nhiều người "tan chảy". Đặc biệt, có năng khiếu chơi đàn và vẽ tranh. Không chỉ vậy, Lọ Lem còn có không ít tài lẻ như khả năng nói tiếng Anh lưu loát, từng làm phiên dịch, làm MC, đóng kịch,... Lọ Lem còn được ngưỡng mộ về thành tích học tập xuất sắc, thường xuyên nhận giải cao ở các cuộc thi vẽ tranh, nhiếp ảnh tại trường Hiện tại, con gái MC Quyền Linh theo học một trường quốc tế nổi tiếng tại TPHCM. Ngoài giờ lên lớp, cô gái SN 2006 được bố mẹ cho tham dự một số sự kiện họp báo. Tuy ít xuất hiện trước truyền thông, cô vẫn khá tự tin và có thần thái thu hút không kém các mỹ nhân trong làng giải trí.

Trước khi trở thành 'MC quốc dân' Quyền Linh từng phải sống trong gia cảnh nghèo khó, cơm ngày 3 bữa không no Từng có khoảng thời gian bấp bênh thời thơ ấu, mưu sinh đủ nghề để nuôi sống gia đình, MC Quyền Linh chiêm nghiệm rằng sống trong khổ cực lại phải càng mạnh mẽ mới lo được cho gia đình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ai-nu-nha-mc-quoc-dan-khoe-anh-hiem-chung-minh-mot-ieu-ma-khong-phai-ai-cung-co-uoc-589107.html