Rộ tin Vương Nhất Bác - Tống Thiến đóng bom tấn cổ trang và phản ứng của netizen xứ Trung

Thông tin mỹ nam Vương Nhất Bác đóng cặp cùng Tống Thiến trong bộ phim cổ trang “Phong Khởi Lạc Dương” đang khiến netizen xứ Trung “than trời”.

Mới đây, mạng xã hội Weibo bất ngờ xuất hiện thông tin Vương Nhất Bác và Tống Thiến tham gia phim cổ trang bom tấn “Phong Khởi Lạc Dương”. Theo đó, tin đồn xuất phát từ việc nhà sản xuất iQIYI thêm tên của hai diễn viên này vào phần giới thiệu bộ phim. Dù ngay sau đó, iQIYI đã vội vàng xóa tên cặp đôi ra khỏi dự án nhưng netizen xứ Trung đã nhanh tay chụp lại.

Hình ảnh khiến nhiều người hoang mang về thông tin Vương Nhất Bác và Tống Thiến cùng hợp tác trong phim cổ trang mới - Ảnh: Internet

Một số blogger tiết lộ, “Phong Khởi Lạc Dương” sẽ có cả sự góp mặt của Hoàng Hiên. Dự đoán là Hoàng Hiên sẽ vào vai Cao Bỉnh Chúc, Vương Nhất Bác vai Bách Lý Hoằng Nghị và Tống Thiến sẽ vào vai Tư Nguyệt.

Trước thông tin này, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự lo ngại về diễn xuất của Tống Thiến và Vương Nhất Bác. Một số người cho rằng, cả hai đều là diễn viên tay ngang, chưa có nhiều kinh nghiệm nên không thể đảm đương những vai diễn có nội tâm phức tạp. Thậm chí, nữ diễn viên Tống Thiến còn liên tục vấp phải sự chê bai về diễn xuất trong những tác phẩm gần đây.

Tuy nhiên, người hâm mộ lại lên tiếng bênh vực, đồng thời khẳng định Tống Thiến và Vương Nhất Bác diễn không hề tệ.

Thông tin hiện tại vẫn chưa được xác nhận - Ảnh: Internet

“Phong Khởi Lạc Dương” được dự đoán là dự án khủng tương tự như “Trường An 12 canh giờ”. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mã Bá Dung với bối cảnh thời Võ Tắc Thiên. Hiện tại, phim chưa được ấn định lịch phát sóng chính thức.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-tin-vuong-nhat-bac-tong-thien-dong-bom-tan-co-trang-va-phan-ung-cua-netizen-xu-trung-368136.html