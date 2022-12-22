'Quốc bảo diễn xuất' Châu Tấn và lần hụt vai để đời đầy tiếc nuối

Châu Tấn là một trong Tứ Đại Hoa Đán của Trung Quốc vào đầu thập niên 2000, cùng với Chương Tử Di, Từ Tịnh Lôi và Triệu Vy. Dù chưa hề học qua một trường lớp diễn xuất chuyên nghiệp nào nhưng cô lại được công chúng và giới chuyên môn đánh giá là "quốc bảo diễn xuất" của Trung Quốc. Họ dành tặng cô hàng loạt mỹ từ như: "Đại hoa đán", "Thiên tài diễn xuất", "nàng thơ của những nàng thơ"...

Vào năm 2011, bộ phim cổ trang cung đấu Chân Hoàn Truyện được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên đã trở thành "cơn bão" trên màn ảnh châu Á nhờ nội dung hấp dẫn cùng dàn diễn viên thực lực. Phim được xếp vào hàng "quốc dân" và trở thành biểu tượng rating của màn ảnh Hoa ngữ. Thế nhưng ít ai biết rằng Châu Tấn mới là diễn viên được nhắm vào vai nữ chính Chân Hoàn, chứ không phải là Tôn Lệ .

Hơn nữa, khán giả còn khen ngợi rằng Châu Tấn có mắt chọn kịch bản rất chuẩn, nhưng vai diễn được nữ diễn viên lựa chọn đều có chiều sâu, gây ấn tượng với công chúng. Dù vậy, ít ai biết, Châu Tấn từng để vụt mất vai nữ chính Chân Hoàn trong bộ phim cổ trang cung đấu Chân Hoàn Truyện .

Tôn Lệ

Nhưng khi ấy, Châu Tấn bận quay Họa bì 2, không muốn nhận thêm phim truyền hình. Sau này xem Chân Hoàn truyện, cô tiếc vì bỏ lỡ cơ hội hợp tác một đạo diễn tài năng như Trịnh Hiểu Long trong một siêu phẩm trên màn ảnh nhỏ.

Vài năm sau, việc một đại hoa như Châu Tấn quyết định đóng Như Ý Truyện thu hút sự chú ý rất lớn từ phía khán giả. Nhiều người cho rằng có lẽ do tiếc nuối năm xưa mà Châu Tấn quyết phục thù làm nên tiếng vang ở bộ phim này và ai cũng nghĩ bộ phim này sẽ không hề thua kém gì Chân Hoàn Truyện.

Châu Tấn

Thế nhưng, trái với kỳ vọng đó, Như Ý Truyện chỉ được dư luận xứ Trung đánh giá ở mức khá, xem tạm được mà không phải là phim cung đấu kinh điển. Dù bộ phim có sự tham gia của những diễn viên kỳ cựu và nội dung cuốn hút, thế nhưng điểm Douban của Như Ý Truyện đạt được 7.5 điểm, thua xa Chân Hoàn Truyện và chỉ nhỉnh hơn Diên Hi Công Lược có 0,4 điểm.

Đáng nói ở Như Ý Truyện, chính Châu Tấn cũng gây tranh cãi. Ở những tập đầu Châu Tấn bị chê vì quá tuổi đóng vai thiếu nữ. Bên cạnh đó, khán giả luôn kỳ vọng sau khi Như Ý của Châu Tấn bị hãm hại nhiều lần thì nhân vật này sẽ "hắc hóa" giống Chân Hoàn trước đó nhưng ngược lại Như Ý thông minh lại có phần hơi cam chịu, đến cuối cùng lại nhận về cái kết buồn.

Nếu so sánh, Chân Hoàn Truyện thiên về quá trình trưởng thành đi lên vị trí thái hậu của Chân Hoàn thì Như Ý Truyện lại thiên về cuộc hôn nhân nhiều hơn. Điểm nhấn của Như Ý là cách đối nhân xử thế của hai vợ chồng đế vương, tồn tại nhiều mắt xích và vấn đề hơn so với các cặp vợ chồng bình thường. Cũng bởi vì vậy mà Như Ý Truyện cũng ít tình tiết gay cấn và hồi hộp hơn Chân Hoàn Truyện, khiến cho những mọt phim cung đấu cảm thấy thất vọng.

Ngoài ra, việc Như Ý Truyện chiếu sau Diên Hi Công Lược cũng khiến phim bị mất spotlight vào tay đối thủ.