Rầm rộ thông tin Hồ Ca đã âm thầm ly hôn bà xã trợ lý, ngoại hình già nua và tóc bạc trắng vì tâm lý bất ổn?

Năm ngoái, làng giải trí Hoa ngữ từng được phen xôn xao khi Hồ Ca công khai việc đã có vợ và con gái. Trên trang Weibo chính thức của mình, sao phim Anh hùng xạ điêu viết: "Tôi đã làm ba rồi, vợ và con gái tôi đều bình an nên tôi xin báo cho mọi người tin vui này".

Mới đây, truyền thông xứ Trung bất ngờ lan truyền thông tin "nam thần cổ trang "đã bí mật ly hôn với vợ quản lý Hoàng Hi Ninh. Cư dân mạng cho rằng đó cõ lẽ là nguyên nhân khiến Hồ Ca suy giảm phong độ suốt thời gian qua. Một số người quen với cặp đôi cũng khẳng định Hồ Ca quả thực đã ly hôn với vợ, nhưng thủ tục ly hôn giữa hai người có phần phức tạp và vẫn chưa hoàn tất nên anh vẫn giữ kín việc này.

Đồng thời tài tử Tiên kiếm kỳ hiệp cũng trải lòng vợ anh không phải là người của công chúng, để đứa bé được ra đời suôn sẻ nên anh chưa thể công bố tin vui này sớm hơn, mong mọi người thông cảm.

Thông báo của Hồ Ca khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Vì trước đó, anh nhiều lần được liệt kê vào danh sách "thánh ế" của showbiz Trung Quốc. Theo trang 163, vợ của nam diễn viên tên là Hoàng Hi Ninh. Người đẹp kém chồng 9 tuổi và sở hữu ngoại hình không kém các ngôi sao trong làng giải trí.

Hoàng Hi Ninh sinh ra trong gia đình khá giả và có 3 chị em gái. Cha Hoàng Hi Ninh là thầu xây dựng và có công ty riêng. Năm 2016, Hoàng Hi Ninh làm trợ lý phục trang cho Hồ Ca. Đến năm 2019, cô trở thành người đại diện cho nam diễn viên.

Thời điểm sao nam công khai chuyện kết hôn với nữ trợ lý Hoàng Hi Ninh, nhiều người cho rằng vợ Hồ Ca không xứng với anh. Trong quá khứ, những người bạn gái trước đây của Hồ Ca đều được công nhận là "nữ thần" trong làng giải trí như Tiết Giai Ngưng, một người là Giang Sơ Ảnh.

Hoàng Hi Ninh từng xuất hiện chung với chồng trong một số hình ảnh đăng tải trên mạng. Sau khi kết hôn, vợ chồng Hồ Ca sống tại một khu dân cư ở Thượng Hải (Trung Quốc). Lần đầu làm cha khi đã ngoài tuổi tứ tuần, Hồ Ca cho biết rất hạnh phúc và chiều chuộng vợ con. Để vợ thoải mái, không bị truyền thông làm phiền trong thời gian mang thai và sinh con, Hồ Ca đã chi khoản tiền lớn để sử dụng dịch vụ cao cấp, đảm bảo an ninh nghiêm ngặt.

Tài tử Trung Quốc đăng ký dịch vụ sinh cao cấp và tốn kém nhất ở một bệnh viện tư nhân ở Thượng Hải dành cho vợ. Theo QQ, phí cơ bản cho một ca sinh ở đây là 70.000 NDT (hơn 243 triệu đồng). Chi phí phòng nghỉ sau sinh cho mẹ và bé khoảng 69.000-100.000 NDT (240 triệu đồng-348 triệu đồng).