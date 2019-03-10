Sau khi Triệu Lệ Dĩnh hạ sinh quý tử đầu lòng, Phùng Thiệu Phong đã vội vã đi mua nôi và mang đến bệnh viện để chăm sóc bà xã, đồng thời không quên tặng bánh ngọt cho phóng viên để cảm ơn.

Hiện tại, những thông tin liên quan đến mẹ con Triệu Lệ Dĩnh đang được công chúng đặc biệt quan tâm. Phóng viên trang Sina đã túc trực tại bệnh viện và ghi lại được hình ảnh Phùng Thiệu Phong đích thân ôm nôi đến đây để chăm sóc cho quý tử và bà xã Triệu Lệ Dĩnh. Được biết, đây cũng là lần đầu tiên nam diễn viên lộ diện sau khi lên tiếng thông báo tin vui đến người hâm mộ ngày 8/3. Phùng Thiệu Phong vội vã rời bệnh viện đi mua đồ cho quý tử - Ảnh: Internet Nam diễn viên tặng bánh cho phóng viên - Ảnh: Internet Hình ảnh hộp bánh phóng viên nhận được từ nam diễn viên 'Minh Lan Truyện' - Ảnh: Internet Qua những hình ảnh phóng viên chia sẻ, Phùng Thiệu Phong đội mũ và đeo khẩu trang kín mít. Nam diễn viên tỏ ra khá vội vã, anh vừa tất bật chuẩn bị đồ cho quý tử vừa tặng bánh ngọt cho phóng viên thay lời cảm ơn.

Phùng Thiệu Phong đích thân ôm nôi đến bệnh viện - Ảnh: Internet Cộng đồng mạng đã có nhiều ý kiến trái chiều trước hình ảnh này - Ảnh: Internet Cộng đồng mạng đã gửi rất nhiều lời chúc mừng đến cặp đôi và tỏ ý ngưỡng mộ nữ diễn viên “Minh Lan Truyện” khi thấy cô được ông xã Phùng Thiệu Phong quan tâm chăm sóc vô cùng ân cần. Tuy nhiên, một số khác lại có ý kiến cho rằng nam diễn viên đang cố “làm màu” để thu hút sự chú ý. Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Có trợ lý đi bên cạnh để làm gì mà phải tự ôm cái nôi to bự chảng vậy?” - “Tặng bánh trước sau đó đi mua nôi về để cánh phóng viên quan tâm và nghiễm nhiên ẵm giải ông bố của năm”. - “Tính gây chú ý hay gì? Dù sao không thiếu người mà, anh có thể ở lại chăm sóc Triệu Lệ Dĩnh còn nôi có thể để người khác chuyển tới là được”. - “Mấy người khó tính vậy, người ta mua nôi cũng bị nói là làm màu, không đi mua mà nhờ ship về chắc bị coi là hời hợt, không quan tâm con trai hoặc có khi là đồn ly hôn luôn đấy”. Theo nhiều người dự đoán, Triệu Lệ Dĩnh và con trai sẽ xuất viện vào ngày mai. Người hâm mộ cặp đôi hiện đang vô cùng mong đợi khoảnh khắc Phùng Thiệu Phong đón mẹ con Triệu Lệ Dĩnh về nhà.

Thông tin trong giấy khai sinh của quý tử nhà Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong bất ngờ bị rò rỉ Mặc dù mọi thông tin và hình ảnh về quý tử nhà Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong đều được bảo mật kỹ lưỡng nhưng tên trong giấy khai sinh của cậu bé vẫn bị lộ ra ngoài.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phung-thieu-phong-lan-dau-xuat-hien-tai-benh-vien-bi-netizen-cho-la-lam-mau-vi-hanh-dong-nay-317869.html