Cuối năm 2016, cô và Lâm Canh Tân có tin đồn hẹn hò.

Ngay trong khoảng thời gian đó, các blogger xứ Trung cũng đưa ra loạt bằng chứng cho thấy cô bắt cá hai tay, có mối quan hệ mờ ám với phó đạo diễn phim Bạch Lộc Nguyên, nhiều thông tin cho rằng, Tôn Y đã dùng tình đổi lấy vai diễn trong bộ phim Bạch Lộc Nguyên, khi vốn dĩ trước đó, vai mà Tôn Y đóng thuộc về diễn viên Lý Mộng.

Các blogger xứ Trung cũng đưa ra loạt bằng chứng cho thấy cô bắt cá hai tay, có mối quan hệ mờ ám với phó đạo diễn phim Bạch Lộc Nguyên.

Không những thế, báo chí còn tiếp tục chụp thêm được hình ảnh diễn viên gạo cội Trương Gia Dịch ra vào căn hộ riêng của Tôn Y và ở đó khoảng 2 tiếng. Lúc đó, Tôn Y được tiến cử đi học nghiên cứu sinh tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và Trương Gia Dịch là giáo viên hướng dẫn của cô. Sau chuyện này, Tôn Y và Lâm Canh Tân không còn thấy xuất hiện chung.

Cho dù Tôn Y có đời tư đầy tai tiếng với những scandal liên tiếp nhưng cô vẫn nhận được nhiều dự án phim như vai chính trong Bác Sĩ Khoa Nhi, vai nữ thứ trong Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi, Never Say Never, Phi Hành Thiếu Niên. Đúng là một dấu hỏi lớn khi Tôn Y còn không phải là một diễn viên có thực lực và tên tuổi trong Cbiz.

Cho dù Tôn Y có đời tư đầy tai tiếng với những scandal liên tiếp nhưng cô vẫn nhận được nhiều dự án phim

Cuối cùng, tới tháng 5 năm 2020, nữ diễn viên thông báo kết hôn với 1 người hoạt động ngoài làng giải trí. Cả 2 không tổ chức đám cưới hoành tráng, chỉ tổ chức tiệc nhỏ có sự tham gia của 2 bên gia đình. Đến tháng 1/2022, nữ diễn viên hạ sinh quý tử đầu lòng.

Tháng 1/2022, nữ diễn viên hạ sinh quý tử đầu lòng.

Hiện tại, một hình ảnh của Tôn Y bất ngờ được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Khán giả thực sự choáng vì chỉ sau vài năm, Tôn Y đã thay đổi đến chóng mặt, không còn là cô bạn đáng yêu ngày nào mà đã là một người mẹ, chính bởi điều này nên Tôn Y không có thời gian để chăm chút cho vẻ bề ngoài, khiến diện mạo có phần khác lạ.