Nữ diễn viên đình đám có đời tư hỗn loạn: Đổi tình lấy vai diễn, bắt cá nhiều tay, nhan sắc hiện tại tuột dốc không phanh

Sao quốc tế 12/09/2023 16:19

Tôn Y là một trong những sao nữ được yêu thích, thế nhưng đời tư của cô lại khiến dân tình bàn tán nhiều trong một thời gian dài.

Tôn Y sinh năm 1993, là 1 trong những diễn viên nhận được nhiều sự chú ý những năm trở lại đây. Tên tuổi của cô gắn bó với loạt phim như Bán Yêu Khuynh Thành, Bạch Lộc Nguyên, Sở Kiều Truyện,... nhờ diện mạo cũng tương đối nổi bật, gương mặt phù hợp với cả tạo hình cổ trang lẫn hiện tại. Ngoài ra, cô còn được nhiều khán giả Việt quan tâm, yêu mến bởi màn hợp tác với Đàm Tùng Vận ở một bộ phim nổi tiếng ra mắt năm 2020.

Nữ diễn viên đình đám có đời tư hỗn loạn: Đổi tình lấy vai diễn, bắt cá nhiều tay, nhan sắc hiện tại tuột dốc không phanh - Ảnh 1
Tôn Y sinh năm 1993, là 1 trong những diễn viên nhận được nhiều sự chú ý những năm trở lại đây.
Nữ diễn viên đình đám có đời tư hỗn loạn: Đổi tình lấy vai diễn, bắt cá nhiều tay, nhan sắc hiện tại tuột dốc không phanh - Ảnh 2

Cô được nhiều khán giả Việt quan tâm, yêu mến bởi màn hợp tác với Đàm Tùng Vận ở một bộ phim nổi tiếng ra mắt năm 2020.

Diễn xuất tốt, diện mạo dễ tạo thiện cảm nhưng cô lại có đời tư ngập trong bê bối. Đầu tiên, cô từng dính lùm xùm khai gian tuổi. Cụ thể Tôn Y công khai năm sinh của mình là 1996 nhưng trên thực tế mọi hình ảnh trong quá khứ đều chứng minh cô sinh năm 1993. Điển hình như việc Tôn Y thi đỗ vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 2012; hay hồi 2011, cô có tham gia một cuộc thi người mẫu và đã điền thông tin rằng mình 18 tuổi, nghĩa là Tôn Y phải sinh năm 1993.

Nữ diễn viên đình đám có đời tư hỗn loạn: Đổi tình lấy vai diễn, bắt cá nhiều tay, nhan sắc hiện tại tuột dốc không phanh - Ảnh 3
Diễn xuất tốt, diện mạo dễ tạo thiện cảm nhưng cô lại có đời tư ngập trong bê bối.
Nữ diễn viên đình đám có đời tư hỗn loạn: Đổi tình lấy vai diễn, bắt cá nhiều tay, nhan sắc hiện tại tuột dốc không phanh - Ảnh 4
Cô từng dính lùm xùm khai gian tuổi.

Ngoài ra Tôn Y còn vướng phải vô vàn scandal tình ái rúng động. Cuối năm 2016, cô và Lâm Canh Tân có tin đồn hẹn hò, truyền thông Trung Quốc còn đưa tin rằng Lâm Canh Tân đã dẫn bạn gái về ra mắt bố mẹ.

Nữ diễn viên đình đám có đời tư hỗn loạn: Đổi tình lấy vai diễn, bắt cá nhiều tay, nhan sắc hiện tại tuột dốc không phanh - Ảnh 5
Cuối năm 2016, cô và Lâm Canh Tân có tin đồn hẹn hò.

Ngay trong khoảng thời gian đó, các blogger xứ Trung cũng đưa ra loạt bằng chứng cho thấy cô bắt cá hai tay, có mối quan hệ mờ ám với phó đạo diễn phim Bạch Lộc Nguyên, nhiều thông tin cho rằng, Tôn Y đã dùng tình đổi lấy vai diễn trong bộ phim Bạch Lộc Nguyên, khi vốn dĩ trước đó, vai mà Tôn Y đóng thuộc về diễn viên Lý Mộng. 

Nữ diễn viên đình đám có đời tư hỗn loạn: Đổi tình lấy vai diễn, bắt cá nhiều tay, nhan sắc hiện tại tuột dốc không phanh - Ảnh 6
Các blogger xứ Trung cũng đưa ra loạt bằng chứng cho thấy cô bắt cá hai tay, có mối quan hệ mờ ám với phó đạo diễn phim Bạch Lộc Nguyên.

Không những thế, báo chí còn tiếp tục chụp thêm được hình ảnh diễn viên gạo cội Trương Gia Dịch ra vào căn hộ riêng của Tôn Y và ở đó khoảng 2 tiếng. Lúc đó, Tôn Y được tiến cử đi học nghiên cứu sinh tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và Trương Gia Dịch là giáo viên hướng dẫn của cô. Sau chuyện này, Tôn Y và Lâm Canh Tân không còn thấy xuất hiện chung.

Cho dù Tôn Y có đời tư đầy tai tiếng với những scandal liên tiếp nhưng cô vẫn nhận được nhiều dự án phim như vai chính trong Bác Sĩ Khoa Nhi, vai nữ thứ trong Ánh Trăng Không Hiểu Lòng TôiNever Say NeverPhi Hành Thiếu Niên. Đúng là một dấu hỏi lớn khi Tôn Y còn không phải là một diễn viên có thực lực và tên tuổi trong Cbiz. 

Nữ diễn viên đình đám có đời tư hỗn loạn: Đổi tình lấy vai diễn, bắt cá nhiều tay, nhan sắc hiện tại tuột dốc không phanh - Ảnh 7
Cho dù Tôn Y có đời tư đầy tai tiếng với những scandal liên tiếp nhưng cô vẫn nhận được nhiều dự án phim

Cuối cùng, tới tháng 5 năm 2020, nữ diễn viên thông báo kết hôn với 1 người hoạt động ngoài làng giải trí. Cả 2 không tổ chức đám cưới hoành tráng, chỉ tổ chức tiệc nhỏ có sự tham gia của 2 bên gia đình. Đến tháng 1/2022, nữ diễn viên hạ sinh quý tử đầu lòng.

Nữ diễn viên đình đám có đời tư hỗn loạn: Đổi tình lấy vai diễn, bắt cá nhiều tay, nhan sắc hiện tại tuột dốc không phanh - Ảnh 8
Tháng 1/2022, nữ diễn viên hạ sinh quý tử đầu lòng.

 

Hiện tại, một hình ảnh của Tôn Y bất ngờ được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Khán giả thực sự choáng vì chỉ sau vài năm, Tôn Y đã thay đổi đến chóng mặt, không còn là cô bạn đáng yêu ngày nào mà đã là một người mẹ, chính bởi điều này nên Tôn Y không có thời gian để chăm chút cho vẻ bề ngoài, khiến diện mạo có phần khác lạ.

 

Nữ diễn viên đình đám có đời tư hỗn loạn: Đổi tình lấy vai diễn, bắt cá nhiều tay, nhan sắc hiện tại tuột dốc không phanh - Ảnh 9
Khán giả thực sự choáng vì chỉ sau vài năm, Tôn Y đã thay đổi đến chóng mặt.

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