Những nam thần cổ trang khuynh đảo màn ảnh nhỏ 2020: Tiêu Chiến trở thành đối thủ của Vương Nhất Bác

Sao quốc tế 15/06/2020 17:01

Sắp tới, hàng loạt bộ phim cổ trang với sự tham gia của những mỹ nam đình đám như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, La Vân Hi… sẽ chính thức lên sóng.

Mùa hè năm nay sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa những tác phẩm truyền hình về đề tài cổ trang. Bên cạnh đó là “cuộc chiến ngầm” của loạt mỹ nam lưu lượng như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, La Vân Hi, Hứa Khải… để giành lấy trái tim người hâm mộ.

La Vân Hi - Nguyệt thượng trọng hỏa

“Nguyệt thượng trọng hỏa” là bộ phim cổ trang xoay quanh câu chuyện yêu hận tình thù giữa hai nhân vật chính là Trọng Tuyết Chi (Trần Ngọc Kỳ) và Thượng Quan Thấu (La Vân Hi). Phim đang được phát sóng và đã thu về lượng người xem hơn 300 triệu.

Vốn nổi tiếng là mỹ nam cổ trang trong truyền thuyết, La Vân Hi khiến người hâm mộ say đắm trước vẻ đẹp của một Thượng Quan Thấu đầy thoát tục.

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La Vân Hi chính là mỹ nam cổ trang được lòng người hâm mộ nhất - Ảnh: Internet

Hứa Khải - Đại Đường nữ nhi hành

"Đại Đường nữ nhi hành" là tác phẩm đánh dấu sự hợp tác của Hứa Khải và Lý Nhất Đồng. Từng thành công vang dội với vai diễn Phó Hằng trong “Diên Hi công lược” nên vai diễn cổ trang này của Hứa Khải đang rất được khán giả kỳ vọng.

“Đại Đường nữ nhi hành” có nội dung xoay quanh mối tình khắc cốt ghi tâm của nữ quan Phó Nhu (Lý Nhất Đồng) và tướng quân Trình Xử Mặc (Hứa Khải).

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Tác phẩm của Hứa Khải rất được mong chờ - Ảnh: Internet

Vương Nhất Bác - Hữu phỉ

“Hữu phỉ” là tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Priest do Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác đóng chính. Đây cũng là bộ phim được khán giả chờ đón nhất trong năm 2020.

Sau thành công của “Trần tình lệnh”, đây cũng là bộ phim cổ trang thứ hai của Vương Nhất Bác. Tạo hình nam chính của mỹ nam họ Vương trong “Hữu phỉ” được cho là vô cùng phù hợp với nguyên mẫu. Bên cạnh đó, việc lần đầu hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh giúp dự án này nhận được nhiều sự mong đợi hơn cả.

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Tạo hình cực soái của Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Tiêu Chiến - Lang điện hạ

Dù chỉ xuất hiện với vai nam thứ nhưng tác phẩm “Lang điện hạ” của Tiêu Chiến được dự đoán là một đối thủ đáng gờm trong dòng phim cổ trang năm nay.

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Tạo hình cổ trang của Tiêu Chiến rất được lòng người hâm mộ - Ảnh: Internet

Hiện tại, ngôi sao “Trần tình lệnh” đang là một trong những đỉnh cấp lưu lượng được khán giả yêu mến. Điều này sẽ góp phần vào sự thành công cho “Lang điện hạ”.

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Từ khóa:   Vương Nhất Bác La Vân Hi Triệu Lệ Dĩnh

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