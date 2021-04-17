Người đẹp 'phồn thực' Philippines sở hữu vòng 1 cúp D 'bức thở', đấng mày râu chỉ biết kêu gào 'truyền máu gấp'

Sao quốc tế 17/04/2021 05:59

Sunshine Guimary là người đẹp Philippines mang 3 dòng máu lai, sở hữu thân hình của một "nữ thần" khiến ai cũng muốn ngắm nhìn không thôi.

Thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí cho nam giới của châu Á, Sunshine Guimary sở hữu vòng 1 và vòng 3 cực kỳ bốc lửa. Cô nàng được mệnh danh là "người đẹp phồn thực" vì vẻ đẹp hình thể xuất sắc như tạc tượng.

Lần đầu xuất hiện trên mạng xã hội, người đẹp đã gây ấn tượng với body mướt mượt cùng khuôn mặt xinh xắn như "nữ thần". Sunshine Guimary cũng cho biết mình sở hữu 3 dòng máu lai Trung Quốc, Philippines và Tây Ban Nha nên có nét đẹp rất riêng biệt.

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Sunshine Guimary có 1,4 triệu người theo dõi trên Instagram. Cô gây ấn tượng bởi ngoại hình đẹp cũng như cuộc sống sang chảnh - Ảnh: Internet
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Nhiều năm qua, Sunshine là gương mặt quen thuộc trên tạp chí dành cho nam giới FHM khu vực châu Á - Ảnh: Internet
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Cô nàng sở hữu 3 dòng máu lai Trung Quốc, Philippines và Tây Ban Nha - Ảnh: FBNV

Vừa đẹp dáng vừa đẹp khuôn mặt, chân dài 9X đã nhanh chóng gây được tiếng vang trong giới người mẫu xứ Philippines. Được biết, Sunshine Guimary hiện là nghệ sĩ của công ty Viva Artists Agency (VAA) sau khi ký hợp đồng độc quyền vào ngày 12/3. Cô nàng nhận được nhiều lời mời tham gia quảng cáo và đại diện cho các hãng nội y nổi tiếng thế giới, nhưng chỉ nhận lời với những thương hiệu có cát-xê cao vút.

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Sở hữu thân hình chuẩn đẹp, Sunshine Guimary cũng gặp phải một số tin đồn liên quan đến việc phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: FBNV
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Cô nàng khẳng định mình đẹp tự nhiên không qua dao kéo - Ảnh: FBNV
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Vòng 1 cúp D của người đẹp 9x luôn khiến nhiều chị em ganh tỵ - Ảnh: FBNV
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Cô nàng cũng thường khoe thân hình 'bốc cháy' của mình trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Sunshinei cũng gây được sự chú ý khi có cuộc sống vô cùng sang chảnh và đẳng cấp. Cô nàng luôn sống ngập trong hàng hiệu, những chuyến du lịch sang chảnh và bữa ăn thượng hạng tại các resort 5 sao. Người đẹp 1994 cũng thường xuyên lui tới các cửa hàng đồ hiệu xa xỉ như Gucci, Dior, Chanel, Louis Vuitton, Prada, Hermès...

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Người đẹp 9X cũng gây được sự chú ý khi có một cuộc sống vô cùng sang chảnh và đẳng cấp - Ảnh: FBNV
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Người đẹp sinh năm 1994 thường xuyên lui tới các cửa hàng đồ hiệu xa xỉ như Gucci, Dior - Ảnh: FBNV

Đẹp và giàu có là vậy, nhưng Sunshine vẫn phải nhận nhiều bình luận tiêu cực của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng cô đã can thiệp dao kéo "khắp người", thậm chí còn nhiều lời nói ác ý xung quanh đời tư. Tuy nhiên, Sunshine vẫn để ngoài tai và ngày càng khẳng định vị thế của mình trong giới người mẫu.

Cô nàng luôn được xếp top đầu trong các cuộc đánh giá về sự gợi cảm và quyến rũ, không những thế người đẹp Philippines còn được giới trẻ coi là hình mẫu lý tưởng cả về sắc đẹp và sự thành công trong cuộc sống hiện đại.

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Từ khóa:   người đẹp Philippines người đẹp phồn thực người đẹp lai

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