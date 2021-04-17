Sunshine Guimary là người đẹp Philippines mang 3 dòng máu lai, sở hữu thân hình của một "nữ thần" khiến ai cũng muốn ngắm nhìn không thôi.
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Thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí cho nam giới của châu Á, Sunshine Guimary sở hữu vòng 1 và vòng 3 cực kỳ bốc lửa. Cô nàng được mệnh danh là "người đẹp phồn thực" vì vẻ đẹp hình thể xuất sắc như tạc tượng.
Lần đầu xuất hiện trên mạng xã hội, người đẹp đã gây ấn tượng với body mướt mượt cùng khuôn mặt xinh xắn như "nữ thần". Sunshine Guimary cũng cho biết mình sở hữu 3 dòng máu lai Trung Quốc, Philippines và Tây Ban Nha nên có nét đẹp rất riêng biệt.
Vừa đẹp dáng vừa đẹp khuôn mặt, chân dài 9X đã nhanh chóng gây được tiếng vang trong giới người mẫu xứ Philippines. Được biết, Sunshine Guimary hiện là nghệ sĩ của công ty Viva Artists Agency (VAA) sau khi ký hợp đồng độc quyền vào ngày 12/3. Cô nàng nhận được nhiều lời mời tham gia quảng cáo và đại diện cho các hãng nội y nổi tiếng thế giới, nhưng chỉ nhận lời với những thương hiệu có cát-xê cao vút.
Sunshinei cũng gây được sự chú ý khi có cuộc sống vô cùng sang chảnh và đẳng cấp. Cô nàng luôn sống ngập trong hàng hiệu, những chuyến du lịch sang chảnh và bữa ăn thượng hạng tại các resort 5 sao. Người đẹp 1994 cũng thường xuyên lui tới các cửa hàng đồ hiệu xa xỉ như Gucci, Dior, Chanel, Louis Vuitton, Prada, Hermès...
Đẹp và giàu có là vậy, nhưng Sunshine vẫn phải nhận nhiều bình luận tiêu cực của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng cô đã can thiệp dao kéo "khắp người", thậm chí còn nhiều lời nói ác ý xung quanh đời tư. Tuy nhiên, Sunshine vẫn để ngoài tai và ngày càng khẳng định vị thế của mình trong giới người mẫu.
Cô nàng luôn được xếp top đầu trong các cuộc đánh giá về sự gợi cảm và quyến rũ, không những thế người đẹp Philippines còn được giới trẻ coi là hình mẫu lý tưởng cả về sắc đẹp và sự thành công trong cuộc sống hiện đại.