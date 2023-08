Nam tài tử Cha In Pyo tuyên bố từ chối quyền thừa kế tập đoàn nghìn tỷ của cha

Vợ nam tài tử Cha In Pyo - diễn viên Shin Ae Ra - cũng bày tỏ lòng đau buồn đến bố chồng quá cố trên Instagram của mình

Tang lễ của cựu chủ tịch Cha diễn ra tại nhà tang lễ của Bệnh viện Seoul St. Mary vào ngày 11/7.

Nam tài tử Cha In Pyo không thừa kế tập đoàn nghìn tỷ của cha

Cựu chủ tịch Cha có ba con trai và một con gái. 3 người con trai của ông lần lượt là Cha In Hyeok - CEO của CJ OliveNetworks, Cha In Pyo - nam tài tử đình đám giới giải trí Hàn Quốc và Cha In Seok - con trai thứ 3 của gia đình.

Anh trai của nam tài tử Cha In Pyo là Cha In Hyeok - CEO của CJ OliveNetworks được đánh giá là một thiên tài trong lĩnh vực kinh doanh. Em trai Cha In Seok là giám đốc điều hành tại RBS Royal Bank of Scotland nhưng đã qua đời vì bệnh ung thư miệng vào năm 2013.

Nam tài tử Cha In Pyo và cha anh - ông Cha Soo Woong, cựu chủ tịch của Woosung Shipping lúc sinh thời

Ông Cha Su Woong không để quyền thừa kế công ty của mình cho con cái mà truyền lại cho một nhà quản lý chuyên nghiệp. Về vấn đề này, nam tài tử Cha In Pyo cho biết trong một cuộc phỏng vấn: “Năm 2004, bố tôi gọi điện cho ba người con trai của ông và bàn luận về việc nghỉ hưu và người kế nhiệm là một quản lý chuyên nghiệp của tập đoàn. Có những người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho tập đoàn, còn chúng tôi - những người hoàn toàn không biết gì về ngành vận tải biển - nếu thừa kế quyền quản lý thì chẳng có nghĩa lý gì".

Hình ảnh đời thường của chủ tịch Cha Su Woong lúc còn sống

Năm 2006, vào thời điểm cựu chủ tịch Cha Su Woong tổ chức lễ nghỉ hưu, ông đã từng bày tỏ: "Cả 3 người con trai của tôi đều có đủ cổ phần để thừa kế quyền quản lý tập đoàn, nhưng không ai trong số 3 đứa sẽ kế vị quyền quản lý, và tập đoàn sẽ được giao lại cho cổ đông lớn thứ hai là một người quản lý chuyên nghiệp".

Nam tài tử Cha In Pyo từ chối quyền thừa kế tập đoàn nghìn tỷ của cha

Được biết, cựu chủ tịch Cha muốn giao quyền thừa kế cho nam tài tử Cha In Pyo vì anh là người có khả năng lãnh đạo cao nhất trong số các anh em của mình, thế nhưng nam tài tử đã từ bỏ vì anh có ước mơ mãnh liệt là trở thành diễn viên.

Nguồn: Tổng hợp từ Chosun Ilbo, JoongAng Ilbo, SBS News