Nam ca sĩ trẻ đột tử trong nhà vệ sinh, ra đi ở tuổi 20, cảnh sát công bố kết quả khám nghiệm tử thi khiến ai cũng xót xa

Sao quốc tế 01/12/2023 14:29

Đồng nghiệp và người hâm mộ tiếc thương trước sự ra đi của ca sĩ trẻ. Trên mạng xã hội, nhiều người để bình luận chia buồn.

Theo Tiền Phong dẫn nguồn từ Sina, ca sĩ Kha Thần Huân đột tử trong nhà vệ sinh khách sạn nơi anh làm việc lúc rạng sáng 27/11. Nam ca sĩ qua đời ở tuổi 20 khiến người thân, bạn bè và đồng nghiệp đau buồn. 

Nam ca sĩ trẻ đột tử trong nhà vệ sinh, ra đi ở tuổi 20, cảnh sát công bố kết quả khám nghiệm tử thi khiến ai cũng xót xa - Ảnh 1

Nam ca sĩ trẻ đột tử trong nhà vệ sinh, ra đi ở tuổi 20, cảnh sát công bố kết quả khám nghiệm tử thi khiến ai cũng xót xa - Ảnh 2
 Nam ca sĩ Kha Thần Huân

Tang lễ của Kha Thần Huân diễn ra ngày 29/11. Đồng nghiệp và người hâm mộ tiếc thương trước sự ra đi của ca sĩ trẻ. Trên mạng xã hội, nhiều người để bình luận chia buồn.

Theo tạp chí Phụ nữ mới dẫn nguồn từ Thestar, trong ngày 26/11, Kha Thần Huân vẫn tới khách sạn làm việc như bình thường. Cố nghệ sĩ tan làm lúc 10 giờ tối và tới quán cà phê của khách sạn để thưởng thức bữa ăn nhẹ. Sau đó, anh tới phòng thay đồ vào lúc 10 giờ 30 tối. Đây cũng là lần cuối cùng đồng nghiệp còn trông thấy cố nghệ sĩ.

Trong khi đó, người thân đợi mãi không thấy nam ca sĩ trở về nhà nên đã vội đi báo cảnh sát. Họ tức tốc tới khách sạn nơi Kha Thần Huân làm việc vào lúc 3 giờ 30 phút sáng ngày 27/11 và phát hiện cố nghệ sĩ đang nằm bất động trong nhà vệ sinh. Ngay sau đó, nam ca sĩ được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 4 giờ 20 phút sáng cùng ngày. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, Kha Thần Huân đột tử do các vấn đề liên quan tới tim mạch.

Kha Thần Huân trở nên nổi tiếng tại Đài Loan sau khi tham gia show âm nhạc mang tên Top Singers. Bên cạnh ca hát, nam nghệ sĩ còn làm việc ở 1 khách sạn tại Nghi Lan (Đài Loan, Trung Quốc) trước khi qua đời.

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