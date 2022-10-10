Mỹ nhân xứ Đài Ngô Á Hinh lấy chồng đại gia, 'đổi đời' sau quá khứ lộ ảnh 18+

Sao quốc tế 10/10/2022 11:39

Diễn viên Đài Loan Ngô Á Hinh vừa qua đã đăng ký kết hôn với bạn trai là doanh nhân người Thượng Hải.

Trang 163 đưa tin, vào ngày 6/10 vừa qua, nữ diễn viên Ngô Á Hinh và bạn trai người Thượng Hải đã hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn. Đây được xem là cái kết viên mãn của người đẹp sau sự cố lộ ảnh nóng vào 10 năm trước.

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Ngô Á Hinh và bạn trai người Thượng Hải đã hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn - Ảnh: Internet

Sau khi kết hôn, Ngô Á Hinh sẽ cùng với ông xã sang Trung Quốc Đại lục sinh sống. Chồng cô là người khá có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh. Những năm qua, nữ diễn viên ít tham gia vào nghệ thuật và sở hữu một trung tâm thẩm mỹ.

Sinh năm 1983, Ngô Á Hinh nổi tiếng nhờ việc tham gia vào các bộ phim thần tượng Đài Loan như Khoảnh khắc ngọt ngào, Gõ cửa tình yêu, Chị gái tiến lên...

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Vào năm 2012, khi đang là một ngôi sao hạng A của làng giải trí Đài Loan, Ngô Á Hinh vướng vào nghi vấn lộ ảnh nóng với thiếu gia Lý Tông Thụy. Tuy lên tiếng phủ nhận, nhưng hình ảnh của cô nhanh chóng sụp đổ, bị hàng loạt thương hiệu quay lưng, khán giả tẩy chay. Trước sự việc này, cô từng nghĩ đến chuyện tự tử.

3 năm sau đó, Ngô Á Hinh lại bị nghi nằm trong đường dây các ngôi sao bán dâm từ Đài Loan sang Hoa Kỳ. Đến lần này, công chúng đã hoàn toàn mất hy vọng vào nữ diễn viên. Sau nhiều lần cố gắng quay lại hoạt động nghệ thuật bất thành, cô tập trung vào việc điều hành thẩm mỹ viện của mình.

Ngô Á Hinh lấy chồng sau 10 năm vướng scandal lộ ảnh nóng với thiếu gia xứ Đài

Ngô Á Hinh lấy chồng sau 10 năm vướng scandal lộ ảnh nóng với thiếu gia xứ Đài

Ngô Á Hinh tìm được hạnh phúc sau nhiều năm vướng vào scandal tình ái. Nữ diễn viên đăng ký kết hôn với hôn phu không làm trong làng giải trí, hôm 6/10.

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