Vẻ mặt thiếu tự tin của Điền Hi Vi trong quá khứ gây xôn xao cộng đồng mạng

Mới đây, mạng xã hội rộ lại hình ảnh so sánh 'ngày ấy - bây giờ' của Điền Hi Vi. Có thể thấy, so với hiện tại, nhan sắc của cô nàng không thay đổi quá nhiều, vẫn ngọt ngào và xinh đẹp. Một số khán giả lại cho rằng nụ cười và nét mặt của nàng tiểu hoa có nét tự ti, rụt rè hơn. Hiện tại, cô nàng có vẻ mặt và nụ cười đầy tự tin và rạng rỡ.