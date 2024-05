Lưu Vũ Ninh bị đối xử bất công ở Rèm Ngọc Châu Sa, fan la ó vì hành động thiên vị của đoàn phim

Tuy nhiên, đáng chú ý, cư dân mạng bất ngờ phát hiện tên phim đã được thay đổi, khiến cho dự án từ "nam nữ chính song cường" (bình phiên) trở thành phim "đại nữ chủ" (Triệu Lộ Tư phiên 1).

Các vấn đề khiến fan Lưu Vũ Ninh bức xúc như sau:

- Khi vừa đóng máy, đoàn phim chỉ tuyên nữ chính và nam chính là "lĩnh hàm diễn chính". Hôm nay Youku chiêu thương, đoàn phim tuyên thêm nam 2 cũng là "lĩnh hàm diễn chính".

- Tên tiếng Anh của phim ban đầu là "The Legend of Jewelry" đổi thành "The Story of Pearl Girl", nhận mạnh vai trò đại nữ chủ. Mô tả chiêu thương ban đầu là "nam nữ chính song cường".

Hiện, fan của Lưu Vũ Ninh đang "náo loạn" các diễn đàn MXH để đòi lại công bằng cho thần tượng.

Triệu Lộ Tư từ trước đến nay được đánh giá là diễn viên sở hữu lượng người hâm mộ lớn. Những dự án cô tham gia đều nhận được sự chú ý rất lớn từ phía người xem. Tuy nhiên không thể vì thế mà đánh giá thấp Lưu Vũ Ninh. Cuối 2023, đầu 2024, nam diễn viên này cũng vừa có dự án vô cùng thành công là Nhất Niệm Quan Sơn (đóng cặp với đàn chị Lưu Thi Thi). Còn Triệu Lộ Tư mở bát 2024 với Thần Ẩn (nên duyên cùng Vương An Vũ) không mấy khởi sắc.

Nói về Rèm Ngọc Châu Sa, đây là dự án đánh dấu màn tái hợp của cả 2 sau Trường Ca Hành. Phim xoay quanh nhân vật Đoan Ngọ, một cô gái làm nghề bắt ngọc trai. Nhằm khám phá thân thế của mình, cô đã tham gia vào đoàn thương nhân của Yến Tử Kinh.

Nhờ vào trí tuệ và sự nhạy bén của mình, Đoan Ngọ đã giúp đoàn thương nhân ngày càng phát đạt. Cô không ngừng mở rộng hoạt động kinh doanh. Điều này mang đến lợi ích lớn, nhưng cũng đồng thời đặt Đoan Ngọ vào tình huống nguy hiểm vì những toan tính của Yến Tử Kinh.

Đoan Ngọ và Yến Tử Kinh vốn đứng ở hai phía đối nghịch, nhưng sau những biến cố, họ đã dần nảy sinh tình cảm với nhau.