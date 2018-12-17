Mấy ai làm ‘mẹ ghẻ’ được như Chương Tử Di, cùng con riêng của chồng đi coi ca nhạc lại còn đăng ảnh hạnh phúc bên nhau

Chương Tử Di và Uông Phong quyết định kết hôn vào năm 2015 sau 2 năm hẹn hò. Cuối tháng 12 năm đó, Chương Tử Di hạ sinh con gái Tỉnh Tỉnh cho Uông Phong. Trước khi đến với người đẹp họ Chương, nam ca sĩ từng trải qua hai đời vợ và sống cùng con gái Tiểu Bình Quả (tên thân mật là Táo Nhỏ).

Chương Tử Di và Uông Phong bên con gái Tỉnh Tỉnh - Ảnh: Internet

Từ sau khi Chương Tử Di và Uông Phong “về chung một nhà”, nhiều người luôn tò mò về mối quan hệ của cô với Táo Nhỏ. Thậm chí đã có những tin đồn không hay cho rằng nữ diễn viên ghét bỏ con riêng của chồng. Vợ cũ của Uông Phong cũng thường xuyên bóng gió về chuyện “mẹ ghẻ con chồng”.