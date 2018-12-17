Mấy ai làm ‘mẹ ghẻ’ được như Chương Tử Di, cùng con riêng của chồng đi coi ca nhạc lại còn đăng ảnh hạnh phúc bên nhau

Sao quốc tế 17/12/2018 15:28

Sau khi kết hôn, Chương Tử Di thường dính vào tin đồn “mẹ ghẻ con chồng”. Tuy nhiên, nhìn vào bức ảnh gần đây cô chụp cùng con gái riêng của Uông Phong, nhiều người sẽ phải suy nghĩ lại.

Chương Tử DiUông Phong quyết định kết hôn vào năm 2015 sau 2 năm hẹn hò. Cuối tháng 12 năm đó, Chương Tử Di hạ sinh con gái Tỉnh Tỉnh cho Uông Phong. Trước khi đến với người đẹp họ Chương, nam ca sĩ từng trải qua hai đời vợ và sống cùng con gái Tiểu Bình Quả (tên thân mật là Táo Nhỏ).

Mấy ai làm ‘mẹ ghẻ’ được như Chương Tử Di, cùng con riêng của chồng đi coi ca nhạc lại còn đăng ảnh hạnh phúc bên nhau - Ảnh 1
Chương Tử Di và Uông Phong bên con gái Tỉnh Tỉnh - Ảnh: Internet

Từ sau khi Chương Tử Di và Uông Phong “về chung một nhà”, nhiều người luôn tò mò về mối quan hệ của cô với Táo Nhỏ. Thậm chí đã có những tin đồn không hay cho rằng nữ diễn viên ghét bỏ con riêng của chồng. Vợ cũ của Uông Phong cũng thường xuyên bóng gió về chuyện “mẹ ghẻ con chồng”.

Mấy ai làm ‘mẹ ghẻ’ được như Chương Tử Di, cùng con riêng của chồng đi coi ca nhạc lại còn đăng ảnh hạnh phúc bên nhau - Ảnh 2
Nhiều lời đồn đoán về mối quan hệ giữa Chương Tử Di và con gái riêng của chồng - Ảnh: Internet

Thế nhưng, trái với nghi ngờ của nhiều người, mối quan hệ của Chương Tử Di và Táo Nhỏ vô cùng tốt đẹp. Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng, Táo Nhỏ vốn đã chịu nhiều thiệt thòi nên cô rất muốn bù đắp và trở thành người mẹ thật sự của cô bé. Nữ diễn viên còn nhận xét Táo Nhỏ là một cô bé ngoan, thường xuyên giúp đỡ cô chăm em và luôn yêu thương bố mẹ.

Mới đây, Chương Tử Di chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh đưa hai con gái tới buổi biểu diễn của Uông Phong tại Trùng Khánh. Hình ảnh cô tươi cười, hạnh phúc bên chồng và các con đã khiến công chúng thêm tin tưởng vào mối quan hệ tốt đẹp giữa cô và con riêng của chồng.

Mấy ai làm ‘mẹ ghẻ’ được như Chương Tử Di, cùng con riêng của chồng đi coi ca nhạc lại còn đăng ảnh hạnh phúc bên nhau - Ảnh 3
Bài đăng Chương Tử Di chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: Internet
Mấy ai làm ‘mẹ ghẻ’ được như Chương Tử Di, cùng con riêng của chồng đi coi ca nhạc lại còn đăng ảnh hạnh phúc bên nhau - Ảnh 4
Chương Tử Di hạnh phúc bên chồng và các con - Ảnh: Internet
Mấy ai làm ‘mẹ ghẻ’ được như Chương Tử Di, cùng con riêng của chồng đi coi ca nhạc lại còn đăng ảnh hạnh phúc bên nhau - Ảnh 5
Chương Tử Di và chồng dành rất nhiều thời gian để đưa Táo Nhỏ đi du lịch - Ảnh: Internet

Trước đó, Chương Tử Di thường xuyên cùng chồng đưa Táo Nhỏ đi du lịch khắp nơi. Nữ diễn viên luôn làm hết sức mình để mang đến cho các con một mái ấm toàn vẹn nhất.

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