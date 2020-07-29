Loạt ảnh cực hiếm khi làm phù dâu của Lưu Diệc Phi bất ngờ bị ‘đào lại’, nhan sắc ‘thần tiên tỷ tỷ’ chiếm trọn spotlight

Hiếm hoi xuất hiện với vai trò phù dâu trong đám cưới bạn thân, nữ diễn viên Lưu Diệc Phi liên tục gây bão mạng xã hội xứ Trung.

Mới đây, netizen xứ Trung bất ngờ truyền tay nhau những bức hình cực hiếm trong đám cưới mà Lưu Diệc Phi tham dự với tư cách phù dâu. Vốn là sao nữ có đời tư kín tiếng nên việc cô nàng đảm nhiệm vai trò đặc biệt trong đám cưới riêng tư đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chiếm sóng mạng xã hội. Lần làm phù dâu hiếm hoi của người đẹp - Ảnh: Internet Hình ảnh như tiên nữ hạ phàm của Lưu Diệc Phi trong chiếc váy màu xanh nhạt - Ảnh: Internet Mỹ nhân ‘Thần Điêu đại hiệp’ sở hữu nhan sắc xinh đẹp khiến ai cũng phải xao xuyến và trầm trồ ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Sở hữu nhan sắc được mệnh danh là “thần tiên tỷ tỷ”, Lưu Diệc Phi chỉ diện đầm đơn giản vẫn toát lên tiên khí ngút ngàn, hoàn toàn nổi bật trong bữa tiệc, thậm chí lu mờ cả nhân vật chính là cô dâu và chú rể. Làn da trắng hồng, gương mặt đẹp thanh thoát khiến Lưu Diệc Phi chiếm trọn spotlight – Ảnh: Internet Kiều diễm nhường này, chắc hẳn rất nhiều tân nương đều phải e dè – Ảnh: Internet

Lưu Diệc Phi khiến nhiều người quên mất đây là đám cưới, chỉ quan tâm đến nhan sắc của cô nàng - Ảnh: Internet Lưu Diệc Phi trở thành phù dâu trong 2 đám cưới của ca sĩ Trương Lương Dĩnh và người bạn thân học cùng lớp đại học - Ảnh: Internet Trang Sohu từng cho rằng nếu như để nhận xét phù dâu nào là người xinh đẹp nhất trong làng giải trí Hoa ngữ, họ sẽ dành nhiều lời ngợi khen cho mỹ nhân họ Lưu. Có thể nói, mỗi lần trở thành phù dâu đám cưới, “thần tiên tỷ tỷ” đều gây bão mạng xã hội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loat-anh-cuc-hiem-khi-lam-phu-dau-cua-luu-diec-phi-bat-ngo-bi-dao-lai-nhan-sac-than-tien-ty-ty-chiem-tron-spotlight-373155.html