Loạt ảnh cực hiếm khi làm phù dâu của Lưu Diệc Phi bất ngờ bị ‘đào lại’, nhan sắc ‘thần tiên tỷ tỷ’ chiếm trọn spotlight

Hiếm hoi xuất hiện với vai trò phù dâu trong đám cưới bạn thân, nữ diễn viên Lưu Diệc Phi liên tục gây bão mạng xã hội xứ Trung.
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Mới đây, netizen xứ Trung bất ngờ truyền tay nhau những bức hình cực hiếm trong đám cưới mà Lưu Diệc Phi tham dự với tư cách phù dâu. Vốn là sao nữ có đời tư kín tiếng nên việc cô nàng đảm nhiệm vai trò đặc biệt trong đám cưới riêng tư đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chiếm sóng mạng xã hội.
Sở hữu nhan sắc được mệnh danh là “thần tiên tỷ tỷ”, Lưu Diệc Phi chỉ diện đầm đơn giản vẫn toát lên tiên khí ngút ngàn, hoàn toàn nổi bật trong bữa tiệc, thậm chí lu mờ cả nhân vật chính là cô dâu và chú rể.
Trang Sohu từng cho rằng nếu như để nhận xét phù dâu nào là người xinh đẹp nhất trong làng giải trí Hoa ngữ, họ sẽ dành nhiều lời ngợi khen cho mỹ nhân họ Lưu. Có thể nói, mỗi lần trở thành phù dâu đám cưới, “thần tiên tỷ tỷ” đều gây bão mạng xã hội.