Lộ ảnh Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ cùng nhau ôm một em bé cực đáng yêu, thực hư thế nào?

Sao quốc tế 26/12/2023 15:36

Hiện tại, dân tình đứng ngồi không yên khi Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ công khai ôm một đứa bé.

Dù đã kết thúc 1 tháng, nhưng thời điểm hiện tại, bộ phim Dĩ Ái Vi Doanh vẫn thu hút được nhiều sự chú ý của các khán giả, nhất là 'nhất cử nhất động' của cặp đôi chính Bạch Lộc - Vương Hạc Đệ.

Lộ ảnh Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ cùng nhau ôm một em bé cực đáng yêu, thực hư thế nào? - Ảnh 1
Bộ phim Dĩ Ái Vi Doanh vẫn thu hút được nhiều sự chú ý của các khán giả.

Mới đây, cộng đồng mạng truyền tay nhau hai bức ảnh chụp Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ, điều đáng chú ý là trên tay cặp đôi có ôm một em bé cực đáng yêu. Theo đó, trong bức ảnh Vương Hạc Đệ rất ra dáng một ông bố bỉm sữa với cách ôm con cực khéo léo. Trong khi đó, Bạch Lộc ở bên cạnh lại nở nụ cười rạng rỡ, dịu dàng. Thời điểm xuất hiện, bức ảnh đã nhanh chóng nhận được đông đảo sự quan tâm từ netizen, tuy nhiên ngay sau đó cư dân mạng đã phát hiện ra thực tế hai bức ảnh này chỉ là sản phẩm của photoshop mà thôi. Ngoài ra, có fan phát hiện ra rằng thực tế bức ảnh này là Vương Hạc Đệ đang ôm chú chó cưng của Bạch Lộc.

Lộ ảnh Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ cùng nhau ôm một em bé cực đáng yêu, thực hư thế nào? - Ảnh 2
Trên tay cặp đôi có ôm một em bé cực đáng yêu.
Lộ ảnh Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ cùng nhau ôm một em bé cực đáng yêu, thực hư thế nào? - Ảnh 3
Bức ảnh đã nhanh chóng nhận được đông đảo sự quan tâm từ netizen.
Lộ ảnh Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ cùng nhau ôm một em bé cực đáng yêu, thực hư thế nào? - Ảnh 4
Thực tế bức ảnh này là Vương Hạc Đệ đang ôm chú chó cưng của Bạch Lộc.

Có thể bức ảnh này xuất phát từ sự hâm mộ của fan cặp đôi Thời Yến và Trịnh Thư Ý, bởi lẽ một số người đã quá mong đợi cặp đôi chính có em bé ở Dĩ Ái Vi Doanh. Hiện tại, khán giả đều đang vô cùng mong đợi Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ có thể hợp tác trong một dự án khác để thỏa lòng con dân nghiện phim ảnh. Trước khi ra mắt, Dĩ Ái Vi Doanh được kỳ vọng sẽ bùng nổ trường đua phim ảnh cuối năm thế nhưng phim chỉ nhận được điểm chất lượng 4,3 trên Douban vì diễn xuất dở tệ của cả hai. 

Lộ ảnh Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ cùng nhau ôm một em bé cực đáng yêu, thực hư thế nào? - Ảnh 5

Lộ ảnh Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ cùng nhau ôm một em bé cực đáng yêu, thực hư thế nào? - Ảnh 6

Có thể bức ảnh này xuất phát từ sự hâm mộ của fan cặp đôi Thời Yến và Trịnh Thư Ý.
Lộ ảnh Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ cùng nhau ôm một em bé cực đáng yêu, thực hư thế nào? - Ảnh 7
Khán giả đều đang vô cùng mong đợi Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ có thể hợp tác trong một dự án khác

Được biết, Dĩ Ái Vi Doanh xoay quanh chuyện tình hài hước và ngọt ngào của cặp đôi tổng tài bá đạo Thời Yến (Vương Hạc Đệ thủ vai) và nữ phóng viên tài chính Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc thủ vai). Trong cuộc đấu một với một, hai người phải đối diện với rất nhiều khó khăn và thử thách, bên cạnh đó cũng là vô vàn những tình huống trớ trêu, “dở khóc dở cười”.

Thế nhưng, điều đó lại vô tình kéo họ lại gần nhau, khiến họ nhận ra rằng trái tim mình đang ngày càng gắn kết với đối phương.

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Chuyện hậu trường của Dĩ Ái Vi Doanh là một trong những chủ đề được cư dân mạng bàn tán xôn xao trong thời điểm hiện tại.

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