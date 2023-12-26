Lộ ảnh Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ cùng nhau ôm một em bé cực đáng yêu, thực hư thế nào?

Dù đã kết thúc 1 tháng, nhưng thời điểm hiện tại, bộ phim Dĩ Ái Vi Doanh vẫn thu hút được nhiều sự chú ý của các khán giả, nhất là 'nhất cử nhất động' của cặp đôi chính Bạch Lộc - Vương Hạc Đệ.

Bộ phim Dĩ Ái Vi Doanh vẫn thu hút được nhiều sự chú ý của các khán giả.

Mới đây, cộng đồng mạng truyền tay nhau hai bức ảnh chụp Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ, điều đáng chú ý là trên tay cặp đôi có ôm một em bé cực đáng yêu. Theo đó, trong bức ảnh Vương Hạc Đệ rất ra dáng một ông bố bỉm sữa với cách ôm con cực khéo léo. Trong khi đó, Bạch Lộc ở bên cạnh lại nở nụ cười rạng rỡ, dịu dàng. Thời điểm xuất hiện, bức ảnh đã nhanh chóng nhận được đông đảo sự quan tâm từ netizen, tuy nhiên ngay sau đó cư dân mạng đã phát hiện ra thực tế hai bức ảnh này chỉ là sản phẩm của photoshop mà thôi. Ngoài ra, có fan phát hiện ra rằng thực tế bức ảnh này là Vương Hạc Đệ đang ôm chú chó cưng của Bạch Lộc.