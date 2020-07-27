Liên tục bị nghi ngờ ‘dao kéo’ nhưng chỉ 1 hành động của đồng nghiệp, Angela Baby đã rửa được tiếng oan bấy lâu?

Suốt nhiều năm qua, nữ diễn viên Angela Baby không ngừng tìm đủ mọi cách để chứng minh bản thân không phẫu thuật thẩm mỹ.

Là mỹ nhân nổi tiếng của Cbiz, nữ diễn viên Angela Baby luôn được ca ngợi về nhan sắc. Tuy nhiên, cô nàng liên tục bị dân mạng đào lại ảnh quá khứ và nghi ngờ từng “dao kéo” để sở hữu ngoại hình hoàn hảo như hiện tại.

Angela Baby bị nghi ngờ phẫu thuật thẩm mỹ vì nhan sắc ngày càng khác lạ - Ảnh: Internet

Bản thân nữ diễn viên cũng đã lên tiếng phủ nhận việc phẫu thuật thẩm mỹ và khẳng định chỉ niềng răng để nhan sắc hoàn thiện hơn. Thậm chí, bà xã Huỳnh Hiểu Minh còn đến bệnh viện để chứng minh những đường nét trên gương mặt của cô là tự nhiên.

Sự thay đổi của Angela Baby so với ảnh quá khứ luôn khiến cô bị nghi ngờ đã làm cằm, nâng mũi và chỉnh môi – Ảnh: Internet

Thế nhưng, dù không ngừng tìm mọi cách để phủ nhận việc “trùng tu” nhan sắc nhưng cho đến nay, Angela Baby vẫn bị netizen xứ Trung nghi ngờ.

Mới đây, trong quá trình ghi hình cho chương trình thực tế “Keep Running”, Angela Baby và các thành viên đã cùng tham gia những trò chơi vận động mạnh.

Nữ diễn viên bị đồng nghiệp động chạm phần cằm - Ảnh: Internet

Phần cằm không hề biến dạng của người đẹp - Ảnh: Internet

Trong đó, khoảnh khắc Mạnh Mỹ Kỳ dùng tay ấn vào cằm của Angela Baby bất ngờ gây chú ý. Qua hình ảnh chia sẻ, thay vì tránh né, nữ diễn viên “Vân Trung Ca” đón nhận hành động này một cách tự nhiên. Bên cạnh đó, cằm của bà xã Huỳnh Hiểu Minh không hề bị biến dạng hay dịch chuyển sau khi bị động chạm. Đây dường như là bằng chứng cho thấy nữ diễn viên không độn cằm như lời đồn.

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