Không phải Hyun Bin, đây là người đàn ông Song Hye Kyo liên tục công khai thể hiện tình cảm

Dù vướng tin đồn tái hợp với Hyun Bin nhưng nữ diễn viên Song Hye Kyo chỉ công khai dành tình cảm đặc biệt cho người bạn thân Yoo Ah In.

Mới đây, nữ diễn viên Song Hye Kyo đã chia sẻ lên trang Instagram cá nhân hình ảnh buổi công chiếu VIP của bộ phim “Alive” với sự xuất hiện của các diễn viên như Park Shin Hye, Yoo Ah In… Được biết, đây là dự án điện ảnh mới của nam diễn viên Yoo Ah In - bạn thân của Song Hye Kyo.

Theo đó, mỹ nhân “Hậu duệ mặt trời” đã dành thời gian tham gia buổi công chiếu phim để thể hiện sự ủng hộ dành cho Yoo Ah In.

Song Hye Kyo xuất hiện tại buổi công chiếu phim của bạn thân Yoo Ah In - Ảnh: Internet

Nhiều người hâm mộ không khỏi trầm trồ trước mối quan hệ thân thiết giữa Song Hye Kyo và Yoo Ah In. Không chỉ là đồng nghiệp chung công ty, cả hai xem nhau như tri kỉ. Khoảng thời gian Song Hye Kyo đổ vỡ hôn nhân, Yoo Ah In là một trong những người bạn sát cánh cùng nữ diễn viên, giúp cô vượt qua khó khăn.

Yoo Ah In và Song Hye Kyo thường xuyên xuất hiện cạnh nhau trong những buổi tụ họp cùng bạn bè – Ảnh: Internet

Yoo Ah In rất thân thiết với mỹ nhân họ Song - Ảnh: Internet

Thậm chí vì quá gần gũi mà cả hai thường xuyên vướng tin đồn yêu đương. Tuy nhiên, Yoo Ah In và Song Hye Kyo luôn giữ im lặng trước mọi thị phi.

Thời gian gần đây, nữ diễn viên “Hậu duệ mặt trời” liên tục bị đồn tái hợp với tình cũ Hyun Bin. Cho đến thời điểm hiện tại, Song Hye Kyo vẫn chưa công khai chuyện tình cảm hậu ly hôn. Thay vào đó, cô tập trung cho sự nghiệp và dành nhiều thời gian cho gia đình, bạn bè.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-phai-hyun-bin-day-la-nguoi-dan-ong-song-hye-kyo-lien-tuc-cong-khai-the-hien-tinh-cam-364166.html