Địch Lệ Nhiệt Ba gây thất vọng nhan sắc trong loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa

Ngay sau khi những hình ảnh này được chia sẻ, lập tức trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hàng ngàn lượng tương tác khủng.

Người nổi tiếng sẽ thường được mọi người chú ý đến từng cử chỉ hành động, thế nên hình ảnh các mỹ nhân Cbiz luôn chỉnh chu makeup đầy đủ, xinh đẹp mỗi lần xuất hiện trước công chúng là điều dễ hiểu. Dân tình cũng càng tò mò hơn đến nhan sắc thật chưa qua chỉnh sửa của các người đẹp. Thật tình cờ, gần đây nhất, nhan sắc của mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba chưa qua chỉnh sửa khiến khán giả bật ngửa. Ngay sau khi những hình ảnh này được chia sẻ, lập tức trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hàng ngàn lượng tương tác khủng.

Nhan sắc của mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba chưa qua chỉnh sửa khiến khán giả bật ngửa - Ảnh: Internet Được biết, thời điểm Địch Lệ Nhiệt Ba chụp những tấm hình này là khi cô mới vào nghề, gương mặt tuy vẫn có nét như bây giờ, nhưng tồn tại khá nhiều khuyết điểm, nếu nhìn ở khoảng cách gần còn thấy cả dấu hiệu lão hóa. Tuy nhiên, dân tình cũng cho rằng dù gương mặt cô có chút gồ ghề, nhìn thấy một vài nếp nhăn nhưng mặt mộc vậy lúc mới vào nghề cũng đẹp rồi. Gương mặt cô có chút gồ ghề, nhìn thấy một vài nếp nhăn - Ảnh: Internet Địch Lệ Nhiệt Ba (1992), tên đầy đủ là Địch Lệ Nhiệt Ba - Địch Lực Mộc Lạp Đề, là nữ diễn viên, người mẫu người Trung Quốc. Xuất thân trong một gia đình nghệ thuật nên từ nhỏ, cô đã được học vũ đạo, đàn piano và đàn violin.

Địch Lệ Nhiệt Ba ngày càng thăng hạn về vóc dáng lẫn nhan sắc - Ảnh: Internet Năm 2014, Địch Lệ Nhiệt Ba tốt nghiệp Học viện Hí Kịch Thượng Hải khoa biểu diễn. Sau tốt nghiệp, cô nhận được sự chú ý của khán giả sau khi tham gia bộ phim cổ trang tiên hiệp ăn khách "Cổ kiếm kỳ đàm". Với nhan sắc "có một không hai" và sự nỗ lực trau dồi khả năng diễn xuất, Địch Lệ Nhiệt Ba vụt sáng trở thành một trong những nữ diễn viên có lưu lượng hàng đầu. Vẻ đẹp "xương lưng cánh bướm" của Địch Lệ Nhiệt Ba được rất nhiều khán giả trẻ ưa chuộng - Ảnh: Internet Gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng từng làm người hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi xuất hiện quyến rũ khoe trọn lưng trần nuột nà trong một sự kiện, sắc vóc xứng tầm mỹ nhân hàng đầu Cbiz. Mọi cử chỉ, hành động của cô nàng đều dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý. Nhiều người cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba ngày càng thăng hạn về vóc dáng lẫn nhan sắc.

Mỹ nhân Cbiz chuộng đầm khoe lưng trần: Triệu Lộ Tư quyến rũ rạng ngời, Địch Lệ Nhiệt Ba gây chú ý khi phô diễn điểm này Thiết kế của những chiếc váy hở lưng luôn giúp các mỹ nhân Cbiz như Triệu Lộ Tư hay Địch Lệ Nhiệt Ba phô diễn được ưu điểm hình thể của bản thân.

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