Bước qua tháng 4 âm lịch, 3 con giáp ngồi không cũng giàu, tiền nhiều vô số kể, sống trong nhung lụa, vận may ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 04/05/2024 20:50

Dự đoán bước qua tháng 4 âm lịch, 3 con giáp ngồi không cũng giàu, tiền nhiều vô số kể, sống trong nhung lụa, vận may ngập tràn.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, những người sinh năm Tý thường rất chăm chỉ, nhẫn nại và kiên trì trong công việc. Không những thế, con giáp này còn dám nghĩ dám làm, dám theo đuổi ước mơ và đam mê. Họ không ngại khó, ngại khổ, cố gắng hết sức để hoàn thành mục tiêu.

Thời gian gần đây, công việc của người tuổi này gặp khá nhiều khó khăn, long đong, lận đận. Chuyện này khiến họ căng thẳng, buồn bã và suy nghĩ nhiều. Vận trình của con giáp tuổi Tý mới khởi sắc, tài lộc hanh thông. Được sự giúp đỡ, gợi ý của quý nhân, họ tìm ra hướng giải quyết cho công việc. Những người làm công ăn lương dễ đạt được thành tích xuất sắc, bước lên nấc thang mới trong sự nghiệp.

Trong khi đó, những người làm kinh doanh sẽ tìm được nguồn hàng tốt với giá cả phải chăng. Những khoản đầu tư của họ trước đó cũng sinh lời. Con giáp này thăng tiến trong sự nghiệp, kiếm về khoản tiền rủng rỉnh.

Bước qua tháng 4 âm lịch, 3 con giáp ngồi không cũng giàu, tiền nhiều vô số kể, sống trong nhung lụa, vận may ngập tràn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu tính tình hiền lành, thâm trầm, nói ít, làm nhiều. Nếu không thân thiết, họ rất ít thể hiện tâm sự, tình cảm của bản thân. Tuy nhiên, sau thời gian dài tiếp xúc, họ bộc lộ bản thân là người hiền lành, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ lúc người khác gặp khó khăn.

Gần đây, tài vận của người tuổi Dậu không được tốt, vận trình sa sút, mưu sự không thành. Tài vận của con giáp này tốt hơn thấy rõ. Bằng sự nỗ lực của bản thân, họ vượt qua khó khăn trước mắt.

Sau nhiều gian nan, vận may đã mỉm cười với con giáp tuổi Dậu. Nếu làm kinh doanh, họ buôn may bán đắt, doanh số tăng dần. Nếu làm trồng trọt, chăn nuôi, họ bán được nông sản với giá cao. Con giáp này làm việc không ngừng nghỉ nên thu về thành quả xứng đáng với công sức bản thân mình bỏ ra.

Bước qua tháng 4 âm lịch, 3 con giáp ngồi không cũng giàu, tiền nhiều vô số kể, sống trong nhung lụa, vận may ngập tràn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân hay cười, hay nói, mang tư tưởng sống tích cực. Họ là người biết người, biết ta, biết suy nghĩ từ vị trí của người khác. Vì vậy, họ thường có được những mối quan hệ tốt trong cuộc sống, đặc biệt là nơi làm việc. Họ được cấp trên trọng dụng, tạo điều kiện, đồng nghiệp yêu mến.

Con giáp tuổi Thân có tài lộc nhân đôi, sải cánh bay cao trong sự nghiệp. Họ làm đâu trúng đó, đầu tư đâu, sinh lời đó nên cuộc sống ngày càng khởi sắc. Với người tuổi Thân làm công ăn lương, họ được cấp trên tin tưởng giao cho những công việc, dự án mới.

Tập trung làm việc, cố gắng hết mình, con giáp này đạt được thành tích tốt, có cơ hội gia tăng thu nhập. Đối với những người muốn đầu tư tài chính, họ cần cân nhắc, suy xét một cách đúng đắn thì mới có thể tránh được rủi ro và thu về thành quả như mong đợi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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