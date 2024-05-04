Bắt giữ người phụ nữ dùng hung khí giết bạn vì 'trúng số nhưng không chia'

Đời sống 04/05/2024 20:36

Qua điều tra ban đầu, Thanh khai cách ngày xảy ra vụ án khoảng 1 tuần, bà N. trúng số nhưng không cho tiền mà còn đuổi Thanh ra khỏi nhà. 

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 4/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bến Tre cho biết đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Thanh (45 tuổi, ngụ xã Thanh Tân, H. Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) để điều tra về hành vi "giết người".

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 2/2024, chị H.A.N (48 tuổi, ngụ ấp Tân Thanh, xã Tân Phú Tây, H. Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) hành nghề bán vé số dạo, quen biết với Kim Thanh. Sau đó Thanh theo về nhà chị N. sinh sống chung.

Theo người nhà nạn nhân, gần đây, trong thời gian sống chung, giữa chị N. và Thanh có xảy ra mâu thuẫn tình ái.

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Công an thi hành quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Thanh về tội giết người - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, rạng sáng ngày 30/4, Thanh và bà N. xảy ra mâu thuẫn, Thanh dùng dao tấn công khiến bà N. tử vong.

Qua điều tra ban đầu, Thanh khai cách ngày xảy ra vụ án khoảng 1 tuần, bà N. trúng số nhưng không cho tiền mà còn đuổi Thanh ra khỏi nhà. 

Khi Thanh nhắc lại chuyện cũ, giữa Thanh và bà N xảy ra mâu thuẫn cự cãi. Thanh đã dùng dao chém bà N. nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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