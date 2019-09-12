Hoang mang trước thông tin Phạm Băng Băng để lộ bằng chứng sinh con trai, tiệc đầy tháng cũng đã tổ chức

Sao quốc tế 12/09/2019 10:55

Mạng xã hội Weibo “dậy sóng” trước thông tin một blogger tung bằng chứng nữ diễn viên Phạm Băng Băng vừa mừng đầy tháng con trai sau sinh.

Hậu chia tay Lý Thần, nữ diễn viên Phạm Băng Băng vướng phải tin đồn mang thai khiến nhiều người “bán tín bán nghi”. Thậm chí còn có nguồn tin cho biết Phạm Băng Băng và Lý Thần rạn nứt tình cảm là vì nữ diễn viên đã có con với một vị đại gia khác.

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Phạm Băng Băng liên tục bị nghi mang thai - Ảnh: Internet

Mới đây, hàng loạt blogger xứ Trung bất ngờ truyền nhau thông tin Phạm Băng Băng đã bí mật hạ sinh quý tử tại một bệnh viện ở thành phố Nam Kinh (Trung Quốc). Ngay lập tức, thông tin này được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, netizen xứ Trung không ngừng bàn tán xôn xao.

Tuy nhiên, phía đại diện của Phạm Băng Băng đã phủ nhận tin đồn này, đồng thời khẳng định nữ diễn viên không hề sinh con.

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Thông tin Phạm Băng Băng bí mật sinh con - Ảnh: Internet

Ngay khi sự việc vừa lắng xuống, một tin nhắn lan truyền trên Weibo lại khiến dân tình đồn đoán Phạm Băng Băng vừa tổ chức tiệc đầy tháng cho con trai. Cụ thể, một tài khoản mạng xã hội đã đăng tải hình ảnh nữ diễn viên “Võ Mị Nương truyền kỳ” bế một đứa bé trên tay.

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Blogger tung ảnh Phạm Băng Băng bồng một em bé trên tay - Ảnh: Internet

Lần này, người hâm mộ đã tìm ra bằng chứng cho thấy hình ảnh “Phạm Băng Băng bế con mừng đầy tháng” chỉ là 1 tấm ảnh cũ được chụp từ năm 2007. Bên cạnh đó, tin đồn Phạm Băng Băng sinh con chỉ mới xuất hiện gần đây nên đứa trẻ không thể nào lớn như trong ảnh.

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Bức hình này được chụp từ năm 2007 - Ảnh: Internet

Có thể thấy, tất cả chỉ là những tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng đến hình ảnh của nữ diễn viên Phạm Băng Băng.

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Từ khóa:   Phạm Băng Băng Lý Thần sao Hoa ngữ

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