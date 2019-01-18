Giữa tin đồn hẹn hò gái lạ, Lâm Canh Tân bị bắt gặp đến nhà riêng của ‘người cũ’ Vương Lệ Khôn

Sao quốc tế 18/01/2019 11:38

Sau tin đồn chia tay Vương Lệ Khôn và cặp kè gái lạ giữa phố, Lâm Canh Tân bị bắt gặp xuất hiện tại nhà riêng của “người cũ”.

Lâm Canh Tân vốn là nam diễn viên đào hoa bậc nhất Cbiz với danh sách người tình tin đồn dài dằng dặc. Cách đây không lâu, trang Sina đưa tin Lâm Canh Tân và bạn gái Vương Lệ Khôn đã “đường ai nấy đi”. Nguyên nhân khiến cả hai chia tay là do khúc mắc trong chuyện kết hôn, trong khi Lâm Canh Tân chưa muốn lập gia đình thì Vương Lệ Khôn lại thường xuyên thúc giục.

Giữa tin đồn hẹn hò gái lạ, Lâm Canh Tân bị bắt gặp đến nhà riêng của ‘người cũ’ Vương Lệ Khôn - Ảnh 1
Lâm Canh Tân thường xuyên dính vào những tin đồn hẹn hò, 'thay người yêu như thay áo' - Ảnh: Internet
Giữa tin đồn hẹn hò gái lạ, Lâm Canh Tân bị bắt gặp đến nhà riêng của ‘người cũ’ Vương Lệ Khôn - Ảnh 2
Lâm Canh Tân và Vương Lệ Khôn - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, báo giới phát hiện nam diễn viên “Sở Kiều truyện” hẹn hò cùng 1 cô gái tóc ngắn người Đài Loan, cả hai cùng ăn tối tại một nhà hàng và không ngừng cười nói vui vẻ. Nhiều người cho rằng Lâm Canh Tân đã tìm được tình mới để thay thế cho người cũ.

Giữa tin đồn hẹn hò gái lạ, Lâm Canh Tân bị bắt gặp đến nhà riêng của ‘người cũ’ Vương Lệ Khôn - Ảnh 3Giữa tin đồn hẹn hò gái lạ, Lâm Canh Tân bị bắt gặp đến nhà riêng của ‘người cũ’ Vương Lệ Khôn - Ảnh 4

Giữa tin đồn hẹn hò gái lạ, Lâm Canh Tân bị bắt gặp đến nhà riêng của ‘người cũ’ Vương Lệ Khôn - Ảnh 5
Lâm Canh Tân hẹn hò với 1 cô gái Đài Loan - Ảnh: Internet

Tuy nhiên mới đây, phóng viên đã chụp được khoảnh khắc Lâm Canh Tân và Vương Lệ Khôn xuất hiện cực thân mật bên nhau tại 1 nhà hàng. Sau khi dùng bữa tối, hai người lần lượt bước lên xe trở về nhà riêng của Vương Lệ Khôn. Nam diễn viên còn giúp người đẹp di chuyển đồ đạc lên nhà.

Giữa tin đồn hẹn hò gái lạ, Lâm Canh Tân bị bắt gặp đến nhà riêng của ‘người cũ’ Vương Lệ Khôn - Ảnh 6Giữa tin đồn hẹn hò gái lạ, Lâm Canh Tân bị bắt gặp đến nhà riêng của ‘người cũ’ Vương Lệ Khôn - Ảnh 7Giữa tin đồn hẹn hò gái lạ, Lâm Canh Tân bị bắt gặp đến nhà riêng của ‘người cũ’ Vương Lệ Khôn - Ảnh 8

Giữa tin đồn hẹn hò gái lạ, Lâm Canh Tân bị bắt gặp đến nhà riêng của ‘người cũ’ Vương Lệ Khôn - Ảnh 9
Những hình ảnh phóng viên chụp được khi nam diễn viên xuất hiện bên cạnh Vương Lệ Khôn - Ảnh: Internet

Trước hình ảnh này, nhiều người cho rằng cả hai đã “gương vỡ lại lành” sau khoảng thời gian rạn nứt tình cảm. Lâm Canh Tân và Vương Lệ Khôn hẹn hò từ năm 2017, cặp sao từng bị bắt gặp cùng nhau đi du lịch Nhật Bản. Nhiều nguồn tin còn cho rằng nam diễn viên đang sống cùng bạn gái. Đối với những tin đồn hẹn hò này, phía Lâm Canh Tân vẫn luôn giữ im lặng.

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