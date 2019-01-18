Giữa tin đồn hẹn hò gái lạ, Lâm Canh Tân bị bắt gặp đến nhà riêng của ‘người cũ’ Vương Lệ Khôn

Lâm Canh Tân vốn là nam diễn viên đào hoa bậc nhất Cbiz với danh sách người tình tin đồn dài dằng dặc. Cách đây không lâu, trang Sina đưa tin Lâm Canh Tân và bạn gái Vương Lệ Khôn đã “đường ai nấy đi”. Nguyên nhân khiến cả hai chia tay là do khúc mắc trong chuyện kết hôn, trong khi Lâm Canh Tân chưa muốn lập gia đình thì Vương Lệ Khôn lại thường xuyên thúc giục.

Lâm Canh Tân thường xuyên dính vào những tin đồn hẹn hò, 'thay người yêu như thay áo' - Ảnh: Internet

Lâm Canh Tân và Vương Lệ Khôn - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, báo giới phát hiện nam diễn viên “Sở Kiều truyện” hẹn hò cùng 1 cô gái tóc ngắn người Đài Loan, cả hai cùng ăn tối tại một nhà hàng và không ngừng cười nói vui vẻ. Nhiều người cho rằng Lâm Canh Tân đã tìm được tình mới để thay thế cho người cũ.