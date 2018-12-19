Fan bất an vì phát hiện cả Song Joong Ki và Song Hye Kyo đều không làm điều này sau hơn 1 năm kết hôn

Sao quốc tế 19/12/2018 16:17

Mới đây, cặp đôi Song Joong Ki - Song Hye Kyo bất ngờ bị phát hiện không mang nhẫn cưới khi tham gia các sự kiện giải trí, khiến người hâm mộ cảm thấy khó hiểu và bất an.

Ngày 31/10/2017, đám cưới thế kỷ của cặp đôi Song – Song đã diễn ra trong sự mong đợi của cả làng giải trí châu Á. Thế nhưng, chỉ một năm sau khi kết hôn, Song Joong KiSong Hye Kyo đều không mang nhẫn cưới khi xuất hiện trước công chúng khiến người hâm mộ cảm thấy khó hiểu.

Fan bất an vì phát hiện cả Song Joong Ki và Song Hye Kyo đều không làm điều này sau hơn 1 năm kết hôn - Ảnh 1
Song Joong Ki và Song Hye Kyo là 'cặp đôi vàng' của làng giải trí Hàn Quốc - Ảnh: Internet

Cụ thể, tại lễ trao giải MAMA 2018 diễn ra ở Hồng Kông, Song Joong Ki diện suit đen lịch lãm xuất hiện trên thảm đỏ nhưng lại “quên” mang nhẫn cưới. Nhiều người đã phát hiện điểm bất thường này và không khỏi băn khoăn bởi lẽ năm ngoái khi tham dự MAMA 2017, anh vẫn còn tự hào khoe nhẫn trên tay.

Fan bất an vì phát hiện cả Song Joong Ki và Song Hye Kyo đều không làm điều này sau hơn 1 năm kết hôn - Ảnh 2
MAMA 2017, Song Joong Ki vẫn còn mang nhẫn cưới trên tay...
Fan bất an vì phát hiện cả Song Joong Ki và Song Hye Kyo đều không làm điều này sau hơn 1 năm kết hôn - Ảnh 3
... nhưng chỉ sau một năm, 'chiếc nhẫn cưới' đã 'biến mất' tại MAMA 2018 - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng còn phát hiện ra Song Hye Kyo cũng làm điều tương tự. Được biết, trong buổi họp báo ra mắt bộ phim truyền hình “Encounter” cách đây không lâu, nữ diễn viên xuất hiện đầy rạng rỡ nhưng bàn tay lại không đeo nhẫn.

Fan bất an vì phát hiện cả Song Joong Ki và Song Hye Kyo đều không làm điều này sau hơn 1 năm kết hôn - Ảnh 4Fan bất an vì phát hiện cả Song Joong Ki và Song Hye Kyo đều không làm điều này sau hơn 1 năm kết hôn - Ảnh 5

Fan bất an vì phát hiện cả Song Joong Ki và Song Hye Kyo đều không làm điều này sau hơn 1 năm kết hôn - Ảnh 6
Có vẻ như Song Hye Kyo và ông xã đều 'rủ nhau' tháo nhẫn - Ảnh: Internet

Một số người hâm mộ đang cảm thấy lo lắng trước thông tin này, số khác lại cho rằng việc vợ chồng Song Joong Ki – Song Hye Kyo đồng loạt tháo nhẫn cưới là vì tính chất công việc.

Hiện tại, Song Joong Ki và Song Hye Kyo đều đang tập trung cho các dự án phim riêng. Song Hye Kyo đánh dấu sự trở lại với tác phẩm truyền hình “Encounter” còn Song Joong Ki lại dồn sức cho bộ phim cổ trang “Asadal”.

"Vợ sắp cũ" của Hyun Bin lấn át cả Park Shin Hye: Đẹp như nàng thơ, gây sốt vì body quá bốc lửa và hẹn hò với đàn em

"Vợ sắp cũ" của Hyun Bin lấn át cả Park Shin Hye: Đẹp như nàng thơ, gây sốt vì body quá bốc lửa và hẹn hò với đàn em

Nữ diễn viên Han Bo Reum - "vợ sắp cũ" của Hyun Bin trong "Hồi ức Alhambra" - đang thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả vì nhan sắc mỹ miều cùng body siêu nóng bỏng.

Xem thêm
Từ khóa:   Song Hye Kyo Song Joong Ki đám cưới Song Joong Ki - Song Hye Kyo cặp đôi sao Hàn Encounter Asadal

TIN LIÊN QUAN

"Vợ sắp cũ" của Hyun Bin lấn át cả Park Shin Hye: Đẹp như nàng thơ, gây sốt vì body quá bốc lửa và hẹn hò với đàn em

"Vợ sắp cũ" của Hyun Bin lấn át cả Park Shin Hye: Đẹp như nàng thơ, gây sốt vì body quá bốc lửa và hẹn hò với đàn em

Ác nhân nổi tiếng “Vì sao đưa anh tới” gặp tai nạn trên phim trường

Ác nhân nổi tiếng “Vì sao đưa anh tới” gặp tai nạn trên phim trường

Đằng sau đôi mắt cười của Tiffany là một tuổi thơ đầy nước mắt: Mẹ tự tử từ bé, từ mặt bố vì nợ nần

Đằng sau đôi mắt cười của Tiffany là một tuổi thơ đầy nước mắt: Mẹ tự tử từ bé, từ mặt bố vì nợ nần

Cặp đôi Hoa - Hàn "vợ 42 chồng 24" hạnh phúc chào đón đứa con đầu lòng

Cặp đôi Hoa - Hàn "vợ 42 chồng 24" hạnh phúc chào đón đứa con đầu lòng

"Thảm hoạ dao kéo" Han Mi Ok qua đời ở tuổi 57: Thời trẻ điên cuồng thẩm mỹ, mua silicon, dầu ăn ở chợ đen về tự tiêm

"Thảm hoạ dao kéo" Han Mi Ok qua đời ở tuổi 57: Thời trẻ điên cuồng thẩm mỹ, mua silicon, dầu ăn ở chợ đen về tự tiêm

Dàn sao hạng A quyền lực tuột dốc tại thảm đỏ: Park Min Young, Bo Young già bất ngờ, UEE lộ mặt "dao kéo" bên loạt tài tử

Dàn sao hạng A quyền lực tuột dốc tại thảm đỏ: Park Min Young, Bo Young già bất ngờ, UEE lộ mặt "dao kéo" bên loạt tài tử

TIN MỚI NHẤT

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 1 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 5 giờ 7 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 5 giờ 37 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 6 giờ 12 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 6 giờ 38 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 6 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới