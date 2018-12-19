Fan bất an vì phát hiện cả Song Joong Ki và Song Hye Kyo đều không làm điều này sau hơn 1 năm kết hôn

Mới đây, cặp đôi Song Joong Ki - Song Hye Kyo bất ngờ bị phát hiện không mang nhẫn cưới khi tham gia các sự kiện giải trí, khiến người hâm mộ cảm thấy khó hiểu và bất an.
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Ngày 31/10/2017, đám cưới thế kỷ của cặp đôi Song – Song đã diễn ra trong sự mong đợi của cả làng giải trí châu Á. Thế nhưng, chỉ một năm sau khi kết hôn, Song Joong Ki và Song Hye Kyo đều không mang nhẫn cưới khi xuất hiện trước công chúng khiến người hâm mộ cảm thấy khó hiểu.
Cụ thể, tại lễ trao giải MAMA 2018 diễn ra ở Hồng Kông, Song Joong Ki diện suit đen lịch lãm xuất hiện trên thảm đỏ nhưng lại “quên” mang nhẫn cưới. Nhiều người đã phát hiện điểm bất thường này và không khỏi băn khoăn bởi lẽ năm ngoái khi tham dự MAMA 2017, anh vẫn còn tự hào khoe nhẫn trên tay.
Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng còn phát hiện ra Song Hye Kyo cũng làm điều tương tự. Được biết, trong buổi họp báo ra mắt bộ phim truyền hình “Encounter” cách đây không lâu, nữ diễn viên xuất hiện đầy rạng rỡ nhưng bàn tay lại không đeo nhẫn.
Một số người hâm mộ đang cảm thấy lo lắng trước thông tin này, số khác lại cho rằng việc vợ chồng Song Joong Ki – Song Hye Kyo đồng loạt tháo nhẫn cưới là vì tính chất công việc.
Hiện tại, Song Joong Ki và Song Hye Kyo đều đang tập trung cho các dự án phim riêng. Song Hye Kyo đánh dấu sự trở lại với tác phẩm truyền hình “Encounter” còn Song Joong Ki lại dồn sức cho bộ phim cổ trang “Asadal”.