Fan bất an vì phát hiện cả Song Joong Ki và Song Hye Kyo đều không làm điều này sau hơn 1 năm kết hôn

Ngày 31/10/2017, đám cưới thế kỷ của cặp đôi Song – Song đã diễn ra trong sự mong đợi của cả làng giải trí châu Á. Thế nhưng, chỉ một năm sau khi kết hôn, Song Joong Ki và Song Hye Kyo đều không mang nhẫn cưới khi xuất hiện trước công chúng khiến người hâm mộ cảm thấy khó hiểu.

Song Joong Ki và Song Hye Kyo là 'cặp đôi vàng' của làng giải trí Hàn Quốc - Ảnh: Internet

Cụ thể, tại lễ trao giải MAMA 2018 diễn ra ở Hồng Kông, Song Joong Ki diện suit đen lịch lãm xuất hiện trên thảm đỏ nhưng lại “quên” mang nhẫn cưới. Nhiều người đã phát hiện điểm bất thường này và không khỏi băn khoăn bởi lẽ năm ngoái khi tham dự MAMA 2017, anh vẫn còn tự hào khoe nhẫn trên tay.