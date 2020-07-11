Được mệnh danh là ‘Võ Tắc Thiên' đẹp nhất Cbiz, Phạm Băng Băng lộ nhan sắc thật qua ảnh chụp trộm ở tuổi U40

Sao quốc tế 11/07/2020 17:59

Loạt ảnh không chỉnh sửa mới nhất của nữ diễn viên Phạm Băng Băng trên mạng xã hội đang thu hút sự chú ý của công chúng.

Sở hữu gương mặt ăn hình, khí chất sang chảnh, Phạm Băng Băng được mệnh danh là “Võ Tắc Thiên đẹp nhất màn ảnh”. Khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí, nữ diễn viên luôn dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý, thậm chí “dìm hàng” nhiều tên tuổi đình đám khi đứng chung sân khấu. Có thể nói, ở tuổi 39, Phạm Gia vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp thách thức thời gian của mình.

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Nhan sắc xinh đẹp đỉnh cao của Phạm Băng Băng - Ảnh: Internet

Thế nhưng mới đây, Phạm Băng Băng bất ngờ để lộ nhan sắc thật khi loạt ảnh chưa chỉnh sửa của cô lan truyền trên mạng xã hội. Cụ thể, nữ diễn viên đã bị paparazzi bắt gặp khi đi ăn uống cùng bạn bè.

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Loạt ảnh không qua photoshop của Phạm Gia - Ảnh: Internet

Qua những bức ảnh chụp trộm, mặc dù làn da của nàng “Kim Tỏa” khá trắng sáng, mịn màng nhưng lại xuất hiện dấu hiệu lão hóa ở phần mắt và rãnh mũi. Đặc biệt, nếp nhăn càng lộ rõ khi Phạm Băng Băng cười.

Bên cạnh đó, netizen xứ Trung còn soi ra chi tiết đắt giá trên trang phục của nữ diễn viên “Võ Tắc Thiên truyền kỳ”. Theo đó, cô đeo một đôi bông tai ngọc lục bảo cỡ lớn với giá tiền tỷ và chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út. Cũng vì chiếc nhẫn này mà không ít lần Phạm Băng Băng bị nghi ngờ đã có người mới sau khi chia tay Lý Thần.

Hiện tại Phạm Băng Băng vẫn chưa có kế hoạch quay trở lại với diễn xuất hậu lùm xùm trốn thuế. Thay vào đó, người đẹp chủ yếu tập trung cho việc kinh doanh các sản phẩm làm đẹp và chụp hình quảng cáo.

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