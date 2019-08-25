Dù là những nghệ sĩ hàng đầu Hoa ngữ nhưng các diễn viên này không bao giờ mắc bệnh ngôi sao

Sao quốc tế 25/08/2019 06:44

Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh là một trong những nghệ sĩ Hoa ngữ được nhiều người yêu mến vì không mắc bệnh ngôi sao.

Trong giới giải trí đầy cám dỗ, một khi đã có cơ hội để nổi tiếng rất nhiều nghệ sĩ sẽ không còn giữ được bản thân mình. Nhiều người bị truyền thông bóc mẽ mắc bệnh ngôi sao. Vậy nhưng Cbiz vẫn còn nhiều người nhận được sự tôn trọng đặc biệt từ đồng nghiệp cũng như người hâm mộ.

Triệu Lệ Dĩnh

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Xuất thân nghèo khó khiến nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh không bao giờ mắc bệnh ngôi sao

Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh xuất thân trong một gia đình phổ thông ở nông  thôn, từ nhỏ đã quen với cuộc sống bình dị. Vì điều kiện kinh tế gia đình không cho phép nên Triệu Lệ Dĩnh đã từ bỏ giấc mơ làm tiếp viên hàng không của mình. Sau khi được chọn đóng trong một đoạn phim quảng cáo của đạo diễn nổi tiếng Phùng Tiểu Cương, Triệu Lệ Dĩnh dần dần bén duyên nghiệp diễn.

Nhờ chăm chỉ và may mắn, Triệu Lệ Dĩnh đã gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp. Sau khi nổi tiếng từ bộ phim “Hoa Thiên Cốt”, nữ diễn viên họ Triệu vẫn rất chăm chỉ nhận kịch bản và tận tâm diễn xuất. Nhiều người nhận xét, thái độ làm việc của Triệu Lệ Dĩnh cho thấy cô không hề mắc bệnh ngôi sao dù rất nổi tiếng.

Trịnh Sảng

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Trịnh Sảng luôn quan tâm đến trợ lý của mình như chị em ruột

Là một trong những tiểu hoa đán sinh sau năm 90 nổi tiếng nhất hiện nay, mỗi khi Trịnh Sảng xuất hiện hay phát ngôn đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng. Dù nổi tiếng nhưng tính cách Trịnh Sảng vô cùng đáng yêu và hào sảng. Cô đối đãi với trợ lý của mình như chị em ruột. Chính vì điều này cô nhận được nhiều nhận xét tích cực từ fan hâm mộ.

Lưu Thi Thi

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Lưu Thi Thi được đồng nghiệp và fan hâm mộ đánh giá là nữ diễn viên có nhân phẩm rất tốt

Lưu Thi Thi là nữ diễn viên hiếm có của làng giải trí Hoa ngữ. Kể từ khi tham gia showbiz cô chưa vướng phải bất kỳ thị phi nào. Về công việc, Lưu Thi Thi vẫn luôn rất cần mẫn dù là một diễn viên nổi tiếng. Về đối nhân xử thế, cô vô cùng ôn hòa. Nhiều nhân viên và đồng nghiệp từng hợp tác với Lưu Thi Thi đều nhận xét nữ diễn viên họ Lưu là người có nhân phẩm rất tốt.

Lưu Đức Hoa

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Lưu Đức Hoa luôn hết lòng trong công việc. Anh được nhiều đồng nghiệp và đàn em trong nghề tôn trọng vì đức tính này

Hoạt động nghệ thuật gần 40 năm nhưng tên tuổi của Lưu Đức Hoa chưa bao giờ hết hot. Ngoài thành công trong sự nghiệp Lưu Đức Hoa còn là một nam diễn viên vô cùng “kính nghiệp”. Khi quay phim, anh thường không dùng đến diễn viên đóng thế. Chính vì vậy Lưu Đức Hoa hay bị thương trong quá trình quay nhưng không bao giờ than vãn. Nhờ sự chuyên nghiệp và cần mẫn của mình, anh đồng nghiệp nể phục. Anh được đánh giá là một trong những diễn viên không bao giờ mắc bệnh ngôi sao.

Giữa làng giải trí Hoa ngữ nhiều thị phi, đâu đó vẫn còn những diễn viên hết lòng về nghệ thuật. Tính cách và đạo đức giúp họ nhận được nhiều sự yêu mến của người hâm mộ.

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Từ khóa:   Trịnh Sảng Lưu Thi Thi Lưu Đức Hoa

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