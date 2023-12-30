Cuộc sống ít ai biết của 'Đệ nhất mỹ nhân Tây du ký' Chu Lâm ở tuổi 70

Sao quốc tế 30/12/2023 07:30

Giữa dàn mỹ nhân của "Tây Du Ký" năm 1986, nữ diễn viên Chu Lâm được nhiều khán giả bình chọn là người đẹp nhất.

Năm 1985, Chu Lâm được cố đạo diễn Dương Khiết của Tây Du Ký (năm 1986) lựa chọn và giao cho vai diễn Nữ vương Nữ Nhi Quốc. Khi đó, nữ diễn viên sở hữu ngoại hình gầy, nhỏ và làn da hơi ngăm. Sau khi hóa trang, Chu Lâm dường như lột xác, hóa thân thành một người khác và khiến đạo diễn Dương Khiết cũng phải bất ngờ.

Không phụ sự kỳ vọng của đạo diễn Dương Khiết, Chu Lâm hóa thân trọn vẹn, trở thành nhân vật kinh điển của Tây Du Ký. Bà thể hiện một cách chân thực tâm trạng của một nữ vương xinh đẹp, dịu dàng và si tình. Đây cũng là vai diễn nổi tiếng trong sự nghiệp diễn xuất của Chu lâm dù sau này, bà gặt hái nhiều giải thưởng điện ảnh trong các dự án khác. 

Đặc biệt là cảnh nhân vật quốc vương Nữ Nhi Quốc si tình Đường Tăng, sẵn sàng từ bỏ tất cả ngôi vị và quyền lực để tìm cách giữ ông bên mình. Nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận để người trong mộng rời đi.

Cảnh cuối lúc chia tay Đường Tăng, diễn xuất của Chu Lâm với tâm trạng không khỏi hối hận, tiếc nuối về mối quan hệ của mình, miễn cưỡng để Đường Tăng rời đi, nhưng khuôn mặt vẫn cố giữ sự trang nghiêm của vị nữ vương trước quần thần và dân chúng dù trong lòng đầy khao khát tình yêu. Có thể nói diễn xuất của Chu Lâm có nhiều cảm xúc lẫn lộn cùng với vẻ xinh đẹp vừa uy nghiêm, lạnh lùng nhưng lại quyến rũ, khiến nhiều khán giả vẫn chưa bước ra khỏi bộ phim sau nhiều năm như vậy.

Chu Lâm đã lập gia đình trước khi gia nhập đoàn phim Tây Du Ký. Bà lấy chồng từ năm 1980 và ông xã là một người làm việc ngoài làng giải trí, hơn bà 2 tuổi. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của nữ diễn viên đã tan vỡ sau đó. 

Năm 2005, bà được cho rằng đã tái hôn nhưng không sinh con. Chu Lâm rất trân trọng người bạn đời hiện tại. Bà từng thừa nhận với bạn bè, bà may mắn khi có một người chồng chu đáo, luôn thấu hiểu và nhận phần thiệt về mình. Sự thành công trong nghệ thuật của bà có sự hỗ trợ rất lớn của người bạn đời.  

Dù yêu thương nhau và rất hạnh phúc nhưng vợ chồng Chu Lâm không có con chung. Trong một cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên cho biết, chính công việc bận rộn, thường xuyên xa nhà khiến bà không thể tập trung chăm sóc gia đình hay sinh nở. Công việc vất vả cùng với nỗi lo không thể làm tròn trách nhiệm với con cái khiến Chu Lâm quyết định không sinh con. Bà biết ơn chồng khi ông đồng tình với lựa chọn này của bà. 

Hiện tại, Chu Lâm đã bước vào tuổi 70 và không còn đóng phim gần 5 năm qua. Những năm gần đây, bà hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Nữ diễn viên dành phần lớn thời gian để tận hưởng cuộc sống ở tuổi xế chiều. 

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