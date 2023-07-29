Cùng diện một mẫu váy dạ hội, 'đại tỷ' Tạ Na và Lý Tử Đình ai 'bừng sáng' visual hơn?

Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa giải năm thứ 4 chính thức khép lại với đội hình ra mắt 11 thành viên bao gồm: Ella, Amber, MARiA, Tạ Na, Chu Châu, Chi Pu, Lưu Tích Quân, A-Lin, Lư Tĩnh San, Cung Lâm Na, và Giả Tịnh Văn.

Xuất phát điểm từ MC nổi tiếng, Tạ Na tham gia Đạp gió 2023 với mong muốn chứng minh bản thân là một nghệ sĩ đa năng. Xuất hiện tại sân khấu xếp hạng, Tạ Na tự tin thả dáng trong bộ cánh hoa văn đính đá được phủ ngập tông xanh quý phái.

Với kiểu dáng ôm sát cùng những nét điểm xuyến hoa văn tinh tế với nhiều viên đá lấp lánh giúp người đẹp họ Tạ tôn lên vóc dáng cân đối cùng làn da trắng sứ đầy nổi bật. Bên cạnh đó, phần đuôi váy được đính kết chỉn chu bởi lớp lông vũ xếp tầng cũng góp phần tạo hiệu ứng động lạ mắt khiến người xem bị cuốn hút theo mỗi bước chân của cô.

Dù đã 41 tuổi, song nhan sắc và thần thái của nữ MC vẫn khiến dân tình xao xuyến, không hề kém cạnh các ngôi sao sắc nước hương trời kế bên.

Trước đó, thiết kế này cũng được cựu thành viên Hỏa Tiễn Thiếu Nữ 101 - Lý Tử Đình ưu ái chọn diện trong một sự kiện vào tháng 6. Khác với mẫu tóc buộc đuôi ngựa của đàn chị, mỹ nữ gen Z chọn thả tóc buông xoã, uốn xoăn nhẹ, toát lên đường nét tiểu thư thanh lịch, quý phái.

Nữ ca sĩ khéo léo tạo điểm nhấn nổi bật với đôi hoa tai ngọc trai cùng bộ nail đính đá cầu kỳ.

Ngay lập tức, màn đụng độ này đã được netizen xứ Trung đặt lên bàn cân so sánh. Nhiều người cho rằng Tạ Na và Lý Tử Đình bất phân thắng bại. Phần đông ý kiến nhận xét cả hai sao nữ đều thành công truyền tải vẻ đẹp của bộ váy, song mỗi người lại mang một nét riêng, đại diện cho hai thế hệ tiếp nối nhau.

Tạ Na từng được nhiều khán giả Trung Quốc yêu thích nhờ khả năng hoạt ngôn và ngoại hình xinh đẹp. Tên tuổi của cô được biết đến nhiều qua chương trình Happy Camp đình đám. Cô sở hữu 130 triệu lượt theo dõi khủng trên Weibo. Tuy nhiên, sau khi chương trình dừng phát sóng, sự nghiệp của Tạ Na đi xuống.

Lý Tử Đình sinh năm 2000, cô là thành viên Rocket Girls - nhóm nhạc nữ được tuyển chọn tử chương trình thực tế mang tên Sáng tạo 101 được tổ chức vào năm 2018.

Các thành viên trong nhóm gồm có Mạnh Mỹ Kỳ, Ngô Tuyên Nghi, Dương Siêu Việt, Đoàn Áo Quyên, Yamy, Lại Mỹ Vân, Trương Tử Ninh, Sunnee Dương Vân Tình, Mimi Lý Tử Đình, Phó Tinh và Từ Mộng Khiết.