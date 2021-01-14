'Công chúa Huawei' chính thức gia nhập Cbiz khi vừa tròn 23 tuổi

Sao quốc tế 14/01/2021 15:01

"Công chúa Huawei" vừa chính thức công bố sẽ gia nhập làng giải trí Hoa ngữ trong dịp sinh nhật lần thứ 23.

Yao Anna (Annabel Yao, hay còn gọi là Diêu An Na) sinh năm 1998, là con gái út của Nhậm Chính Phi - ông chủ Tập đoàn công nghệ danh tiếng Huawei của Trung Quốc.

Ngày 14/1/2021, theo Thời báo Hoàn Cầu, nhân dịp vừa tròn 23 tuổi, "công chúa Huawei" đã thông báo ký hợp đồng với công ty giải trí Thiên Hạo Thịnh Thế (TH Entertainment), mở đường cho sự nghiệp giải trí ở Trung Quốc. 

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Annabel là con gái thứ 2 của ông trùm Huawei và người vợ sau

Annabel là con gái thứ 2 của Nhậm Chính Phi và người vợ thứ 2 là Diêu Lăng (Yao Ling). Tuy nhiên, vì xuất thân từ một gia đình giàu có nức tiếng, giống chị gái cùng cha khác mẹ của mình, ngay từ nhỏ, Annabel được mang họ của mẹ để tránh các rắc rối liên quan đến thân phận. Cô được coi là đứa trẻ "ngậm thìa vàng" khi được nuôi nấng như một cô công chúa từ nhỏ và được những người xung quanh hết mực yêu thương. 

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Từ nhỏ, Annabel đã sống trong nhung lụa

Những năm gần đây, sau khi Annabel công khai thân phận tại các đêm vũ hội xa hoa dành cho giới siêu giàu Le Bal des Débutantes, giới truyền thông theo sát mọi hành động của cô hơn. 

Được biết, Annabel đã tiếp xúc với ba lê từ năm 3 tuổi và chính thức theo học bộ môn nghệ thuật này từ khi 5 tuổi. Ngoài ra, cô còn theo học các bộ môn khác như thư pháp, hội họa, piano và âm nhạc truyền thống của Trung Quốc.

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Annabel theo học múa ba lê từ nhỏ

Giữa năm 2020, cô đã hoàn thành chương trình bậc đại học - chuyên ngành Khoa học máy tính và Thống kê tại ngôi trường danh giá Harvard (Mỹ). 

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Annabel trên tạp chí Harper's Bazaar Trung Quốc

Trước đó, cộng đồng mạng Trung Quốc rất háo hức mong chờ thông tin Annabel ra mắt trong ngành giải trí, hoặc lấn sân sang lĩnh vực thời trang. Đầu năm 2021, khi cô được xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Harper's Bazaar Trung Quốc với vai trò người mẫu, cư dân mạng đã bày tỏ sự ủng hộ với hàng ngàn lượt thích và tương tác.

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Từ khóa:   Annabel Huawei ông trùm Huawei Nhậm Chính Phi

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