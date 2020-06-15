Con trai Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện, netizen thích thú vì cậu bé cao lớn phổng phao, đầy hiếu động

Trên mạng xã hội, khoảnh khắc hiếm hoi của con trai Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đang thu hút sự chú ý của công chúng.
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Tháng 3/2019, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh hạ sinh quý tử đầu lòng tại một bệnh viện ở Bắc Kinh. Từ khi chào đời, thông tin về con trai của cặp đôi Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã được truyền thông đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, mọi hình ảnh và thông tin về cậu bé đều được vợ chồng “Minh Lan” giấu kín.
Thế nhưng mới đây, paparazzi xứ Trung đã ghi lại được khoảnh khắc cực hiếm hoi của quý tử nhà Triệu Lệ Dĩnh. Đây cũng là lần đầu tiên con trai Triệu Lệ Dĩnh lộ diện trước truyền thông. Theo tiết lộ của phóng viên, quý tử nhà họ Phùng có tên ở nhà là “Tưởng Tưởng”, không phải “Phao Phao” như đồn đoán của netizen.
Qua hình ảnh đăng tải, Triệu Lệ Dĩnh cùng con trai tới một nhà hàng để tụ tập với hội bạn bè thân thiết. Vì không có mặt ông xã Phùng Thiệu Phong nên bảo mẫu là người phụ trách bồng bế con trai mỹ nhân họ Triệu.
Ngay lập tức, những hình ảnh này của Tưởng Tưởng đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Dù được che kín mặt nhưng có thể thấy cậu bé trông vô cùng hiếu động và đáng yêu. Ai nấy đều hy vọng cặp đôi Phong – Dĩnh sẽ sớm công khai diện mạo của quý tử.