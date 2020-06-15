Con trai Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện, netizen thích thú vì cậu bé cao lớn phổng phao, đầy hiếu động

Tháng 3/2019, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh hạ sinh quý tử đầu lòng tại một bệnh viện ở Bắc Kinh. Từ khi chào đời, thông tin về con trai của cặp đôi Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã được truyền thông đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, mọi hình ảnh và thông tin về cậu bé đều được vợ chồng “Minh Lan” giấu kín.

Triệu Lệ Dĩnh hạ sinh quý tử đầu lòng vào tháng 3/2019 - Ảnh: Internet

Thế nhưng mới đây, paparazzi xứ Trung đã ghi lại được khoảnh khắc cực hiếm hoi của quý tử nhà Triệu Lệ Dĩnh. Đây cũng là lần đầu tiên con trai Triệu Lệ Dĩnh lộ diện trước truyền thông. Theo tiết lộ của phóng viên, quý tử nhà họ Phùng có tên ở nhà là “Tưởng Tưởng”, không phải “Phao Phao” như đồn đoán của netizen.