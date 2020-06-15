Con trai Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện, netizen thích thú vì cậu bé cao lớn phổng phao, đầy hiếu động

Sao quốc tế 15/06/2020 10:12

Trên mạng xã hội, khoảnh khắc hiếm hoi của con trai Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đang thu hút sự chú ý của công chúng.

Tháng 3/2019, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh hạ sinh quý tử đầu lòng tại một bệnh viện ở Bắc Kinh. Từ khi chào đời, thông tin về con trai của cặp đôi Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã được truyền thông đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, mọi hình ảnh và thông tin về cậu bé đều được vợ chồng “Minh Lan” giấu kín.

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Triệu Lệ Dĩnh hạ sinh quý tử đầu lòng vào tháng 3/2019 - Ảnh: Internet

Thế nhưng mới đây, paparazzi xứ Trung đã ghi lại được khoảnh khắc cực hiếm hoi của quý tử nhà Triệu Lệ Dĩnh. Đây cũng là lần đầu tiên con trai Triệu Lệ Dĩnh lộ diện trước truyền thông. Theo tiết lộ của phóng viên, quý tử nhà họ Phùng có tên ở nhà là “Tưởng Tưởng”, không phải “Phao Phao” như đồn đoán của netizen.

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Hình ảnh mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet
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Con trai Triệu Lệ Dĩnh được bảo mẫu bế trên tay - Ảnh: Internet

Qua hình ảnh đăng tải, Triệu Lệ Dĩnh cùng con trai tới một nhà hàng để tụ tập với hội bạn bè thân thiết. Vì không có mặt ông xã Phùng Thiệu Phong nên bảo mẫu là người phụ trách bồng bế con trai mỹ nhân họ Triệu.

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Tưởng Tưởng phổng phao trông thấy và khá hiếu động - Ảnh: Internet
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 Rời khỏi nhà hàng, bảo mẫu bế Tưởng Tưởng tới 1 chiếc xe khác và trở về nhà – Ảnh: Internet

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Trong khi đó, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh sau khi tạm biệt bạn bè cũng rời đi – Ảnh: Internet

Ngay lập tức, những hình ảnh này của Tưởng Tưởng đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Dù được che kín mặt nhưng có thể thấy cậu bé trông vô cùng hiếu động và đáng yêu. Ai nấy đều hy vọng cặp đôi Phong – Dĩnh sẽ sớm công khai diện mạo của quý tử.

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