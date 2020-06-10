Trịnh Sảng bị chính fan ruột phản đối đóng ‘Hoa Thiên Cốt’ bản điện ảnh, nguyên nhân có liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh

Thông tin nữ diễn viên Trịnh Sảng tham gia dự án điện ảnh “Hoa Thiên Cốt” đang gây xôn xao cộng đồng mạng xứ Trung.

Mới đây, mạng xã hội Weibo dậy sóng trước thông tin nữ chính bản điện ảnh của “Hoa Thiên Cốt” sẽ được giao cho Trịnh Sảng. Ngay lập tức, thông tin này đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của netizen và gây ra không ít tranh cãi. Cư dân mạng phản đối Trịnh Sảng đóng 'Hoa Thiên Cốt' bản điện ảnh - Ảnh: Internet Đáng nói hơn, fan ruột của Trịnh Sảng cũng phản đối nữ diễn viên tham gia dự án này. Theo đó, nguyên nhân là vì mỹ nhân sinh năm 1991 không phù hợp với hình tượng nhân vật “Hoa Thiên Cốt” trong tiểu thuyết. Họ còn đưa ra hàng ngàn lý do và vấn đề để Trịnh Sảng từ chối nhận bộ phim này.

Làn sóng phản đối lớn đến mức rất nhiều người hâm mộ đã đổi ảnh đại diện Weibo thành câu nói: “Xin diễn viên Trịnh Sảng hãy chú ý hình tượng, suy xét kỹ rồi làm”. Netizen xứ Trung cho rằng fan Trịnh Sảng đang lo lắng nữ diễn viên không thể đánh bại cái bóng quá lớn của Triệu Lệ Dĩnh trong bản truyền hình. Chưa kể đây là lần đầu tiên Trịnh Sảng đóng phim điện ảnh, kinh nghiệm thực sự không nhiều.

Thành công của Triệu Lệ Dĩnh với bộ phim 'Hoa Thiên Cốt' chính là áp lực lớn nhất của Trịnh Sảng - Ảnh: Internet “Thích Trịnh Sảng nhưng vẫn là không nên diễn Hoa Thiên Cốt. Vì Triệu Lệ Dĩnh diễn vai này quá đạt rồi, cho dù trình độ diễn của Trịnh Sảng có tiến bộ nhưng diễn Hoa Thiên Cốt là quá mạo hiểm. Thật ra thích cô nên mới không muốn để cô diễn, diễn không đạt thì chỉ có kéo thêm anti thôi” - Một bình luận của cư dân mạng. Dự án truyền hình “Hoa Thiên Cốt” được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Fresh Quả Quả. Năm 2015, phim chính thức phát sóng và nhanh chóng tạo được tiếng vang. 'Hoa Thiên Cốt' được rất nhiều khán giả yêu thích - Ảnh: Internet Có thể nói, thành công của “Hoa Thiên Cốt” đã giúp nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh trở thành ngôi sao hạng A của Cbiz và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Những khán giả yêu thích bộ phim đều phải thừa nhận Triệu Lệ Dĩnh sinh ra là dành cho nhân vật Hoa Thiên Cốt từ ngoại hình đến khí chất.

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