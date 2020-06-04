BXH mỹ nhân Hoa ngữ được yêu thích nhất tháng 5: Địch Lệ Nhiệt Ba vượt mặt Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch gần chốt sổ

Sao quốc tế 04/06/2020 12:36

Trong bảng xếp hạng mỹ nhân Hoa ngữ được yêu thích nhất tháng 5, nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba đã xuất sắc đứng đầu bảng.

Mới đây, truyền thông Hoa Ngữ đã công bố bảng xếp hạng những nữ minh tinh được khán giả yêu thích nhất trong tháng 5 gồm những cái tên tiêu biểu như Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh, Cúc Tịnh Y

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Bảng xếp hạng mỹ nhân Hoa ngữ được yêu thích tháng 5 - Ảnh: Internet

Cụ thể, “mỹ nhân Tân Cương” Địch Lệ Nhiệt Ba đã vượt qua nhiều tên tuổi lớn để giành vị trí đầu bảng. Hiện tại, người đẹp đang thu hút sự chú ý khi bộ phim “Hạnh phúc trong tầm tay” của cô và Hoàng Cảnh Du đang được phát sóng.

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Địch Lệ Nhiệt Ba đứng đầu BXH - Ảnh: Internet

Trong khi đó, Dương Tử ngậm ngùi xếp ở vị trí thứ 2. Tuy nhiên, trong thời gian tới, độ nổi tiếng của nữ diễn viên được dự đoán sẽ ngày càng tăng khi cô nắm trong tay hai tác phẩm nổi bật là “Thanh trâm hành” và “Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn”.

Triệu Lệ Dĩnh bị đàn em vượt mặt nên chỉ xếp vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng tháng 5. Trước mắt, bà xã Phùng Thiệu Phong đang có tác phẩm hợp tác cùng Vương Nhất Bác được mong chờ không kém là “Hữu phỉ”.

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Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh xếp thứ 2 và 3 - Ảnh: Internet

Ở vị trí thứ 4 và 5 là nữ diễn viên Tống Thiến và Tuyên Lộ. Hạng 6 thuộc về Đàm Tùng Vận. Từ sau tác phẩm “Cẩm y chi hạ”, Đàm Tùng Vận ngày càng được khán giả yêu thích.

Là tiểu hoa vô cùng nổi tiếng nhưng Dương Mịch chỉ xếp ở vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng. Dẫu vậy, nhiều người cho rằng thành tích này không quá tệ vì khoảng thời gian qua, cô nàng không có phim mới ra mắt. Xếp hạng 8 là “mỹ nữ 4000 năm” Cúc Tịnh Y. Dù diễn xuất còn gây nhiều tranh cãi nhưng nhan sắc của Cúc Tịnh Y lại được lòng người hâm mộ.

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Từ khóa:   Cúc Tịnh Y Dương Tử Triệu Lệ Dĩnh

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