Cổ Lực Na Trát bị bắt gặp đến nhà Trương Hàn giữa đêm khuya, rộ nghi vấn cả hai sắp tái hợp sau chia tay

Mới đây, mạng xã hội tràn ngập những hình ảnh Cổ Lực Na Trát xuất hiện tại khu nhà của Trương Hàn khiến cộng đồng mạng được một phen “dậy sóng” trước thông tin cả hai sắp tái hợp.

Cổ Lực Na Trát và Trương Hàn công khai hẹn hò vào tháng 8/2015. Tuy nhiên, chỉ 2 năm sau đó, cả hai tuyên bố chia tay khiến nhiều người nghi ngờ có sự xuất hiện của kẻ thứ 3. Cổ Lực Na Trát và Trương Hàn chia tay từ năm 2017 - Ảnh: Internet Trong khoảng 1 năm gần đây, cả hai đều tập trung cho sự nghiệp và không hề có bất cứ dấu hiệu tương tác qua lại nào. Thế nhưng, sáng ngày 25/2, mạng xã hội Weibo bỗng lan truyền thông tin Cổ Lực Na Trát và Trương Hàn sắp tái hợp.

Cụ thể, tin đồn này bắt nguồn từ việc một cư dân mạng đã chụp được hình ảnh Cổ Lực Na Trát cùng trợ lý đến căn hộ của Trương Hàn. Sau đó, nữ diễn viên cùng trợ lý lên xe đi đến một nhà hàng để gặp vài người bạn. Qua những hình ảnh được ghi lại, có thể dễ dàng nhận thấy nữ diễn viên diện trang phục tối màu, che chắn khá cẩn thận để không bị phát hiện. Bài đăng của cư dân mạng - Ảnh: Internet

Người đẹp Tân Cương bịt kín mít xuất hiện tại nhà Trương Hàn - Ảnh: Internet Sau khi đi ăn cùng bạn, Cổ Lực Na Trát lên xe và quay trở về căn hộ của Trương Hàn. Mỹ nhân Tân Cương và nữ trợ lý được cho là đã ở lại đó suốt đêm. Cổ Lực Na Trát và trợ lý được cho là đã qua đêm ở nhà Trương Hàn - Ảnh: Internet Ngay lập tức, việc nữ diễn viên đến nhà Trương Hàn vào đêm khuya đã dấy lên tin đồn cả hai “gương vỡ lại lành”. Tuy nhiên, khi liên lạc với phía đại diện của cặp đôi thì studio của Cổ Lực Na Trát hoàn toàn phủ nhận thông tin và nhấn mạnh: “Tuyệt đối không có”. Phía nam diễn viên cũng có câu trả lời tương tự: “Cái này là tin đồn thất thiệt, cảm ơn mọi người đã quan tâm”. Mặc dù cả hai bên công ty đều đã phủ nhận việc Cổ Lực Na Trát và Trương Hàn tái hợp nhưng cư dân mạng vẫn còn “bán tín bán nghi” trước những thông tin này.

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