Chương Tử Di trải lòng về mối quan hệ với con riêng của chồng, chẳng như nhiều người lầm tưởng

Mới đây, trong một chương trình truyền hình thực tế, Chương Tử Di đã có những chia sẻ về mối quan hệ “mẹ ghẻ - con chồng” mà người ta thường gán ghép cho cô suốt nhiều năm qua.

Chương Tử Di và Uông Phong kết hôn vào năm 2015 và có với nhau một người con. Trước đó, nam ca sĩ họ Uông đã trải qua hai đời vợ và có một cô con gái riêng tên Tiểu Bình Quả.

Sau khi “về chung một nhà”, Chương Tử Di thường dính vào tin đồn bất hòa với con riêng của chồng. Vợ cũ của Uông Phong còn thường xuyên “bóng gió” việc nữ diễn viên ghét bỏ Tiểu Bình Quả trên mạng xã hội.

Chương Tử Di và Uông Phong cùng con gái nhỏ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, Chương Tử Di luôn xem con riêng của chồng như con đẻ, thậm chí còn yêu thương hết mực. Mới đây, trong chương trình truyền hình thực tế “Chuyến du lịch lãng mạn của vợ”, Chương Tử Di đã có những chia sẻ về mối quan hệ của cô với con riêng của chồng.

Cô cho biết: “Lần đầu tiên gặp Tiểu Bình Quả, nó đã gọi tôi là “mẹ”. Khi nghe cô bé gọi như vậy, tôi có cảm giác rất buồn và nhận thấy con gái riêng của chồng rất đáng thương”.

Chương Tử Di chia sẻ về mối quan hệ với con riêng của chồng - Ảnh: Internet

Trước đó, Uông Phong từng không tiếc lời khen cho Chương Tử Di và tự hào vì mối quan hệ tốt đẹp giữa cô và con gái riêng của anh: “Cô ấy giúp cho con gái cảm nhận được tình yêu của mẹ bằng rất nhiều cách, về điểm này hoàn toàn không ai có thể thay thế được nhưng đối với con gái lại rất quan trọng”.

Gia đình hạnh phúc của Chương Tử Di - Ảnh: Internet

Được biết, Tiểu Bình Quả và Chương Tử Di rất hợp nhau. Cả hai thường khoe ảnh cùng nhau đi du lịch vô cùng hạnh phúc. Có thể thấy, mối quan hệ của họ rất tốt đẹp chứ không hề bất hòa như lời đồn.

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